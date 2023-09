Chord Gitar dan Lirik Lagu Sing Salah Pilih - Widi Widiana feat Dek Ulik: Ceroring Manggis Buluan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik dan chord lagu Sing Salah Pilih yang dipopulerkan oleh Widi Widiana feat Dek Ulik.

Lagu berjudul Sing Salah Pilih yang dipopulerkan oleh musisi lokal Bali, Widi Widiana, tengah trending di YouTube.

Sejak diunggah pada Kamis (14/9/2023), video klip lagu tersebut telah ditonton sebanyak 191 ribu kali dan menempati posisi sebagai video trending #21 di YouTube Music Indonesia.

Adapun lirik dan chord lagu Sing Salah Pilih ialah sebagai berikut:

Lirik dan Chord Sing Salah Pilih - Widi Widiana feat. Dek Ulik

[Intro]

C Em F C

Am Em F..G..

C Em

Yen.. beli..

F G

Melali ke gianyar

C Em

De.. engsap..

F G

Beli singgah di bitra..

Am Em

Tiang nongos ditu

F C

Yen beli edot ketemu..

Am Em

Kal antiang

F G

Ape seken beli tresna..

C Em F

Yen melali ke kuta

G C

De engsap singgah ke legian

Em F

Tresnan beli mula saja

G C

Sing ade keneh anggo plalian

Am F

Kel ajak iluh melali

G C

Uli kuta neked seminyak

Am F

Tresnan iluh kel gisi beli

G C G

Yening mula saja iluh enyak..

C Em F

Nganginang ke bedulu

F C

Kanti neked di bukit jati

Em F

Bani keh tiang ngugu

G C

Munyin beline manis gati

Am F

Lan singgah malu ke bitra

G C

Kal gaenang beli kopi

Am F

Sing care ne malu demen memitra

F G

Ngaenang sakit hati..

[Reff]

C

Ceroring manggis

G C

Buluan batun salak..

F C

Manying-manying gigis

G C G

Sujatine iluh enyak..

C

Ceroring manggis

G C

Buluan batun salak..

F C

Sing ulian pipis

G C

Ne mekade tiang enyak..

F C

Semut semut api..

G C

Kije laku mulih..

F C

Takut takut bani

G C

Takut buin salah pilih..

F C

Semut semut api..

G C

Kije laku mulih..

F C

De luh takut ngajak beli..

G C

Ane jani iluh sing salah pilih..

[Musik]

C Am F G

C Am F G C..

C Em F

Nganginang ke bedulu

F C

Kanti neked di bukit jati

Em B

Bani keh tiang ngugu

G C

Munyin beline manis gati

Am F

Lan singgah malu ke bitra

G C

Kal gaenang beli kopi

Am F

Sing care ne malu demen memitra

F G

Ngaenang sakit hati..

[Reff]

C

Ceroring manggis

G C

Buluan batun salak..

F C

Manying-manying gigis

G C G

Sujatine iluh enyak..

C

Ceroring manggis

G C

Buluan batun salak..

F C

Sing ulian pipis

G C

Ne mekade tiang enyak..

F C

Semut semut api..

G C

Kije laku mulih..

F C

Takut takut bani

G C

Takut buin salah pilih..

F C

Semut semut api..

G C

Kije laku mulih..

F C

De luh takut ngajak beli..

G C

Ane jani iluh sing salah pilih..

F C

Semut semut api..

G C

Kije laku mulih..

F C

Takut takut bani

G C

Takut buin salah pilih..

F C

Semut semut api..

G C

Kije laku mulih..

F C

De luh takut ngajak beli..

G C

Ane jani iluh sing salah pilih..

(Tribunnews.com)