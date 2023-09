Dita Karang Ingin Ajak 5 Personel Secret Number Lainnya Kunjungi Yogyakarta dan Bali

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Personel girl group Secret Number, Dita Karang rupanya memiliki keinginan mengajak rekan satu grupnya yakni Minji, Zuu, Léa, Jinny, dan Soodam berkunjung di Yogyakarta dan Bali.

Dita Karang mengemukakan menjawab itu saat ditanya, soal kota di Indonesia yang ingin direkomendasikan untuk dikunjungi personel Secret Number lain saat ditemui dalam konferensi pers seusai acara ON THE K : O di Lotte Mall, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/9/2023).

"Aku selalu ingin ajak Secret Number ke Yogyakarta karena hometown aku, Aku tahu tempat-tempat yang ingin aku datangin," ujar Dita Karang di Lotte Mall, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/9/2023) malam.

Sedangkan alasan mengajak kelima personel Secret Number ke Bali karena mereka menyukai pantai.

"Kalau Bali (karena) mereka semua suka pantai, laut. Jadi, bakal senang banget kalau mereka ke sana," kata Dita.

Baca juga: Susul Dita Karang, Zayyan Idol K-Pop Asal Indonesia Segera Debut dengan Xodiac

Dita merupakan perempuan Indonesia pertama yang memulai debutnya sebagai idola di industri K-pop dan menempati posisi sebagai penari utama dan vokalis di grup tersebut.

Kedatangan Secret Number ke Jakarta untuk menghadiri konser virtual bertajuk “ON THE K : O”, acara yang digelar di Main Atrium KOREA 360 yang berlokasi di LOTTE Mall Jakarta ini.

Fans K-Pop tanah air kembali disuguhi acara konser virtual yang menampilkan beberapa bintang-bintang K-Pop favorit termasuk Secret Number, ONF, The Boyz, dan SHINee Taemin.

Bertajuk bukan hanya menyuguhkan penampilan dan aksi panggung boy dan girl band asal Negeri Ginseng itu tetapi pengunjung juga bisa mengikuti fansigning dengan artis idola.

ON THE K : O berlangsung selama 4 jam dimulai dengan streaming performance Secret Number dan dilanjutkan dengan penampilan ONF, The Boyz, dan SHINee Taemin.

Para artis-artis top Korea ini membawakan lagu-lagu andalan masing-masing seperti DOXA (Secret Number), Beautiful Beautiful (ONF), Lip Gloss (The Boyz), dan Criminal (SHINee Taemin).

Di sesi pertama event kali ini, penonton diajak untuk bermain K-Pop Quiz dan menonton video flashback “Annyeong Korea”.

Setelah itu, masuk ke sesi kedua, yaitu puncak acara Live Viewing, penonton akan menonton penampilan Idol K-Pop kesayangan mereka dan di akhir acara akan berlangsung fans signing bersama Secret Number.

Kim Young Soo, Regional Director KOCCA Indonesia mengatakan, acara ini adalah penantian yang cukup lama untuk para K-Popers Indonesia.

"Mereka bisa puas nonton performancenya dan juga mengikuti fansign yang tentunya sangat ditunggu-tunggu. Sebelumnya kami pernah sukses membawakan acara nobar virtual seperti ini juga bertajuk ON THE K : TAEKWON & ASSEMBLE di KOREA 360, kami berharap para fans sangat senang dengan acara-acara ini,” katanya.