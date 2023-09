Lirik Lagu Princesses Don't Cry - Carys, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu berjudul Princesses Dont Cry, lengkap dengan terjemahannya.

Lagu berjudul Princesses Dont Cry dinyanyikan oleh Carys.

Carys atau yang memiliki nama asli Aviva Mongillo ini merupakan penyanyi asal Kanada.

Princesses Dont Cry dirilis pertama kali pada 13 November 2019 lalu.

Lagu ini membawa pesan agar para wanita bisa menjadi sosok yang kuat dan tidak mudah menangis.

Video klip Princesses Don't Cry yang dinyanyikan oleh Carys ini sudah ditonton lebih dari 78,1 juta kali di YouTube.

Lirik Lagu dan Terjemahan Princesses Don't Cry - Carys:

Boys, they're handsome and strong

(Laki-laki, mereka tampan dan kuat)

But always the first to tell me I'm wrong

(Tapi selalu yang pertama bilang kalau aku salah)

Boys try to tame me, I know

(Laki-laki mencoba menjinakkan, aku tahu)

They tell me I'm weird and won't let it go