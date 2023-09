Miliki Bentuk Tubuh Ideal Meski Sudah Punya Anak, Nikita Willy Bagikan Tipsnya: You Are What You Eat

TRIBUNNEWS.COM - Miliki bentuk tubuh yang tetap idel meski sudah mempunyai anak, Nikita Willy bagikan tipsnya.

Meski sudah memiliki satu buah hati, aktris Nikita Willy sering mendapat pujian karena memiliki bentuk tubuh yang dinilai ideal.

Diakui oleh Nikita Willy, dirinya memang kerap menjaga tubuh idealnya dengan sering berolahraga.

Pengakuan itu dikatakan Nikita Willy, dikutip dalam YouTube Cumicumi, Senin (18/9/2023).

"Olahraga setiap hari sih, seperti biasa aja ya kayak orang-orang juga banyak yang olahraga," ujar Nikita Willy.

Wanita berusia 29 tahun ini berujar, sebetulnya asupan makanan yang masuk kedalam mulut merupakan hal terpenting untuk menjaga bentuk tubuh.

"Terus sebenarnya yang lebih penting sih menjaga makanannya aja ya."

"Jadi selalu ingat kayak 'you are what you eat' selalu ingat dan lihat apa yang sebelum kita masukin ke dalam mulut gitu," lanjutnya.

Istri Indra Priawan ini mengutarakan untuk menghindari makanan yang sudah diproses serta ditambah dengan zat aditif.

"Kalau bisa kita hindari ultra processed food gitu karena itu sangat-sangat berbahaya dan tidak bagus untuk tubuh," jelas Nikita Willy.

Nikita Willy (Tangkapan layar kanal YouTube Cumicumi)

Baca juga: Tante Indra Priawan Ungkap Duduk Perkara Suami Nikita Willy Terseret Polemik Kepemilikan Saham

Namun, alasan ibu satu ini begitu termotivasi menjaga bentuk tubuh bukan hanya agar tubuhnya menjadi ideal.

Akan tetapi juga untuk menjaga kesehatannya agar selalu kuat mengendong sang buah hati.

"Yang aku cari adalah supaya aku bisa terus kuat gendong-gendong anak gitu sebenernya," terang Nikita.

Tak hanya menjaga bentuk tubuh idealnya yang banjir pujian, pola asuh Nikita Willy terhadap sang putra, Issa Xander Djokosoetono, juga selalu menuai sanjungan.