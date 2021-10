Banjir Diskon Produk Realme di 10.10 Shocktober Deals, dari Smartphone Sampai Wearable dan TWS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Realme ikut memeriahkan Harbolnas 10.10 yang jatuh esok hari dengan mendiskon seluruh lini produknya, mulai dari smartphone, wearable (arloji cerdas), TWS sampai smart TV.

Besaran produk yang didiskon bervariasi. Menurut keterangan resmi realme, di program ini pengguna dapat menikmati potongan hingga 30 persen plus voucher tertentu yang berlaku pada setiap pembelian produk.

Program 10.10 Shocktober Deals berlaku di realme official store Shopee dan official store di beberapa platform e-commerce lain seperti Lazada, JD.ID, akulaku, Tokopedia dan realme.com/id official website.

Berdasar pantauan Tribunnews, ponsel C21Y 4Gb+64Gb didiskon dari Rp 1,799 juta menjadi hanya 1,749 juta dengan bonus kartu starter Indosat dan e-money Brizzi.

Realme C21Y merupakan salah satu produk yang di-highlight di program ini, Ponsel ini dirancang untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah karena memiliki spesifikasi baterai 5000 mAh, ruang penyimpanan besar 256GB, dan harga terjangkau.

Produk-produk lainnya seperti realme C25s dan realme C11 2021, juga sangat cocok untuk menemani pengguna yang masih duduk di bangku sekolah.

Ponsel C25s4GB+128 Gb didiskon dari Rp 2,399 juta menjadi Rp 2,49 juta dengan bonus yang sama.

Sementara smartphone Realme GT Master Edition8GB+256Gb didiskon dari Rp 5,299 juta menjadi Rp 4,999 juta bonus starter Telkomsel dan e-money Brizzi.

Realme GT Master Edition 8GB+256GB menyasar pengguna kalangan anak muda terutama yang mencari hiburan seperti aktivitas gaming yang intens.

Di lini TWS, realme Buds Q2 didiskon dari Rp 399 ribu menjadi hanya Rp 269 ribu. Realme Buds Air Pro didiskon dari Rp1,299 juta jadi Rp 899 ribu dengan bonus voucher diskon.