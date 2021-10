Rincian Lengkap Biaya Transfer Antarbank dan Limit Transfer Lewat KlikBCA

Limit transfer melalui KlikBCA adalah Rp 500 juta atau yang ekuivalen, per hari per user ID.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasabah Bank BCA bisa melakukan transfer melalui layanan KlikBCA dengan biaya transfer dan limit transfer tertentu. KlikBCA ini memiliki fitur yang lebih luas jika dibandingkan dengan mobile banking BCA.

Selain transfer, Anda bisa melakukan pemblokiran kartu ATM, investasi, hingga membuka Tahaka. Mengutip dari laman resmi Bank BCA, Anda bisa mengakses KlikBCA di ponsel pintar bahkan melalui komputer atau laptop Anda.

Bagi Anda yang memiliki layanan KlikBCA dan ingin melakukan transfer, berikut ini daftar biaya transfer dan limitnya melalui KlikBCA.

Biaya transfer antar bank melalui KlikBCA Transfer Transfer online: Rp 6.500 per transaksi.

Transfer antar bank via LLG: Rp 2.900 per transaksi. Transfer antar bank via RTGS: Rp 25.000 per transaksi.

Nominal transaksi lebih besar dari Rp 100 juta per 1 Juli 2016.

Pembayaran Telpon/Telkom: Rp 2.500

Listrik/PLN: Rp 3.000

Pajak/PBB: Rp 2.500

XL Pascabayar: Rp 1.500