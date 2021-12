Tokowahab.com Hadirkan Produk-Produk Bahan Kue Lokal dan Internasional di Harbolnas 12.12

Official brand partner lokal dan internasional yang ikut berkolaborasi dengan Tokowahab.com pada tahun ini antara lain Miyachi, F&N, Anchor, Colatta, Bonchef, Skippy, Van Houten, Golden Churn, Bendico, Haan, Tulip, Zeelandia, Larome, Toffieco, dan masih banyak lagi yang sudah terkenal di bidangnya dan akrab di telinga konsumen bahan pastry dan bakery di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Harbolnas yang merupakan singkatan dari Hari Belanja Nasional, merupakan program khusus pesta belanja online dengan hadirnya diskon besar-besaran yang diselenggarakan serempak di akhir tahun pada tanggal 11-12 Desember 2021.

Untuk tahun ini tema yang diangkat Idea adalah merupakan #DariKitaUntukIndonesia. Idea sendiri merupakan sebuah asosiasi e-commerce di Indonesia. Tokowahab.com menjadi salah satu e-commerce yang rutin berpartispasi dalam diskon besar-besaran ini sejak tahun 2018 .

CEO Tokowahab.com William Sunito yang masuk dalam jajaran Forbes 30 Under 30 Asia ini mengutarakan bahwa tahun ini Tokowahab.com berkolaborasi dengan lebih banyak brand lokal dan internasional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun jenis produk yang ditawarkan juga lebih beragam. Promonya sendiri yaitu Promo Buy 1 Get 1 hingga potongan harga yang ditunggu-tunggu oleh customer Tokowahab.com yang sebagian besar adalah Pelaku UMKM di bidang kuliner.

William Sunito juga menegaskan bahwa walaupun bekerja sama dengan brand internasional dari New Zealand, United States, Belgium, Netherlands, dan lain-lain, Tokowahab.com tetap mengedepankan promosi untuk brand lokal sesuai tema #DariKitaUntukIndonesia. Di tanggal 11 Desember nanti Tokowahab.com akan memberikan promosi dan diskon terlebih dahulu untuk produk-produk lokal Indonesia.

Untuk informasi mengenai produk-produk apa saja yang akan dipromosikan, customer bisa langsung mendapatkan informasinya melalui akun sosial media Instagram @Tokowahabcom dan untuk melakukan transaksi di tanggal 11 Desember hingga 12 Desember 2021 nanti, customer bisa langsung mengakses website www.tokowahab.com dan melakukan pembelian secara online.

Jadi, catat di kalendermu dan jangan ketinggalan promo terbesar akhir tahun untuk produk bahan-bahan kue yang Kamu butuhkan ya!