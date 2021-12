Meriahkan 12.12 Deals, Traveloka Gulirkan Game Farm International Championship, Hadiahnya Ini!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut momentum akhir tahun 12.12 Deals, Traveloka, menggulirkan program promosi dan kompetisi mobile game berskala internasional, Game Farm International Championship.

Program ini menjanjikan hadiah total berupa voucher senilai 47 ribu dolar AS atau sekitar Rp 675 juta dan berlangsung pada 6-19 Desember 2021.

Pada periode yang sama, pengguna super app Traveloka juga dapat memanfaatkan momentum 12.12 Deals dengan potongan harga hingga 70 persen.

Andhini Putri, VP of Marketing Transport and Financial Services Traveloka mengatakan, Traveloka merupakan booking platform pertamadi Asia Tenggara yang menggabungkan turnamen mobile game dengan kampanye promosi, memperkuat posisi Traveloka sebagai lifestyle superapp.

"Dalam beberapa waktu ke belakang ada peningkatan minat yang pesat terhadap mobile games di kawasan Asia Tenggara. Perpaduan promosi dengan pertandingan mobile games yang kami lakukan untuk 12.12 Deals diharapkan dapat memberikan pengalaman baru yang menyeluruh, unik, dan lebih interaktif bersama Traveloka,” ujar Andhini, Selasa (7/12/2021).

Game Farm International Championship dapat diikuti oleh seluruh pengguna Traveloka

secara global dan pendaftarannya sudahdibuka sejak 22 November 2021 hingga 3

Desember 2021.

Para peserta terdaftar nantinya akan bertanding melawan peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan berkesempatan memenangkan total hadiah voucher yang telah disiapkan.

Hadiah ini meliputi tiket pesawat, menginap di hotel bintang 5, berbagai voucher dan kupon Traveloka, smartphone, dan masih banyak lagi.

Menurut Andhini, konsumen yang belum bergabung pada kompetisi kali ini dapat tetap menikmati serunya mobile games lain di kanal Game Farm dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik lainnya.

Andhini menjelaskan, berdasar data industri, Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah

dengan pertumbuhan industri game tercepat di dunia.

