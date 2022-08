Mau Jual Barang Bekas di Tribunjualbeli.com? Caranya Sangat Mudah Lho!

TRIBUNNEWS.COM - Barang bekas bisa jadi salah satu sumber untuk menghasilkan uang lho.

Gimana caranya?

Tidak usah bingung karena kamu bisa menjual barang bekas di Tribunjualbeli.com, situs web second-hand marketplace ini menyediakan layanan iklan gratis dan iklan berbayar atau disebut iklan premium.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, saat ini Tribunjualbeli.com memiliki fitur baru yaitu transaksi dan sekaligus pengiriman barang bekas untuk kategori non otomotif, non properti, dan non jasa.

Jenis kategori yang dapat menggunakan layanan tersebut adalah kategori handphone, komputer/laptop, elektronik, peralatan hobi, perlengkapan rumah tangga, fashion, industri supplier, perlengkapan bayi & anak dan lain sebagainya.

Baca juga: Bukalapak Perluas Bisnis Jasa Logistik Lewat Fitur BukaSend di Kimia Farma Mobile

Dalam pengiriman barang, Tribunjualbeli.com juga telah menyediakan layanan ekspedisi seperti, J&T, JNE dan SiCepat.

Sedangkan untuk melancarkan proses transaksi, Tribunjualbeli.com sudah mendukung sistem pembayaran melalui kartu kredit, bank transfer hingga gopay.

Benefit yang didapat dari fitur baru ini juga banyak, seperti gratis biaya pengiriman barang (free ongkir) ke seluruh pelosok Indonesia, bebas pembayaran admin (free admin fee), mudah, dan pastinya aman.

Lalu, bagi kamu sebagai penjual dan pembeli gimana caranya untuk bertransaksi dengan fitur baru Tribunjualbeli.com ini?

Jelas cukup mudah, bagi kamu sebagai penjual;