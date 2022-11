Semarak 27 Tahun, ACE Transformasi Layanan dan Apresiasi Pelanggan dengan Berikan Program Khusus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) (“ACE”) pada bulan November merayakan anniversary ke-27 atas kehadirannya dalam melayani kebutuhan rumah dan gaya hidup di Indonesia.

Perayaan ini didukung dengan transformasi layanan khususnya dengan kehadiran pengalaman belanja secara omnichannel dan juga rangkaian program menarik yang dapat dinikmati oleh pelanggan di seluruh Indonesia baik dengan berbelanja secara online maupun offline.

Malvin Tarigan selaku Senior Corporate Communications Manager ACE menyampaikan bahwa, “Sepanjang perjalanan selama 27 tahun ACE di Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan solusi dan inspirasi dalam memenuhi kebutuhan rumah dan gaya hidup. ACE juga selalu berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik dengan memahami customer’s touch point agar dapat merasakan pengalaman belanja yang baik. Oleh karena itu, dilakukan transformasi digital dengan hadirnya MISS ACE sehingga pelayanan semakin baik dan pelanggan dapat merasakan pengalaman belanja yang sama saat berbelanja secara online ataupun di toko”.

“Atas komitmen dan kerja keras ACE selama 27 tahun, kami dipercaya menerima berbagai penghargaan dalam segala bidang sepanjang tahun 2022. Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak dan juga pelanggan atas kepercayaan terhadap ACE. Berharap, kami dapat selalu menjadi ‘The Helpful Place’ dan pilihan utama masyarakat untuk lengkapi kebutuhan rumah dan gaya hidup”, tambah Malvin.

Semarakkan anniversary ke-27 tahun, ACE hadirkan program spesial “27 Tahun Melengkapi Rumah & Gaya Hidup” yang dapat dinikmati di seluruh toko ACE dan channel belanja online hingga 6 Desember 2022.

Berbagai penawaran spesial mulai dari harga serba Rp2,7 juta, serba Rp270 ribu, serba Rp27 ribu, dan harga spesial untuk produk fungsional seperti aneka set kursi dan meja teras, aneka brankas besi layar sentuh hingga tahan api, aneka rak, kabinet, dan kotak penyimpanan serbaguna, hingga aneka penjernih dan pensteril udara yang dapat menyaring virus serta bakteri.

Spesial untuk member, ACE hadirkan penawaran menarik antara lain bonus 3x hingga 270 poin, tukar poin dengan merchandise spesial, bayar pakai 1 poin dapat hemat 27 persen, hingga tebus hemat produk tertentu dengan minimum transaksi Rp300 ribu.

Tak hanya itu, ACE juga hadirkan kegiatan menarik untuk member yaitu gowes bareng dengan tema Anniversary Ride yang akan diselenggarakan pada 20 November 2022 di ACE Grand City Surabaya dan 27 November 2022 di ACE Qbig BSD City.

Bagi pelanggan yang belum menjadi member, cukup mendaftar melalui tautan berikut bit.ly/regmembershipace.

Khusus pembelanjaan online melalui MISS ACE dan Ruparupa.com, pelanggan dapat menikmati anniversary cashback hingga Rp2,7 juta untuk pembelanjaan minimum Rp1,5 juta dengan menggunakan kode voucher ‘ACEANNIV27’.

Sepanjang tahun 2022 hingga saat ini, ACE berhasil mendapat penghargaan Gold Champion di Indonesia WOW Brand 2022, The Most Innovative Retail Company for Utilizing Digital Technology for Operational and Service Excellence di Indonesia Digital Innovation Awards 2022, Service Quality Award 2022 untuk yang ke-12 kalinya, Indonesia's Best Managed Companies 2022, dan TrenAsia ESG Excellence 2022.