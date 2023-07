Banyak Ibu Rasakan Manfaat Popok Anti Gumpal, MAKUKU Hadir Lebih Dekat di Surabaya dan Medan

TRIBUNNEWS.COM - Di bulan Juli ini, MAKUKU dengan teknologi SAP akan menyapa para moms di dua kota besar yakni Surabaya dan Medan. MAKUKU sebagai pelopor popok anti gumpal yang super tipis super nyerap dapat ditemukan dengan mudah oleh banyak ibu di Indonesia, MAKUKU akan hadir memberikan pengalaman terbaik bagi ibu dan si kecil dalam acara Mother and Beyond Fair (MB Fair) pada 28-30 Juli 2023 di Surabaya dan MOMBEE Expo pada 27-30 Juli 2023 di Medan.

Hadir di Mother and Beyond Surabaya dan Mombee Expo Medan

MB Fair by Mother & Beyond merupakan pameran produk ibu dan anak terbesar dan terlengkap. Tahun ini, MAKUKU kembali mengikuti MB Fair setelah sukses meramaikan beberapa rangkaian acara MB Fair sebelumnya. Kini MAKUKU hadir di MB Fair di Oval Atrium Ciputra World Surabaya, lalu MAKUKU hadir juga di Mother Baby & Education Expo (MOMBEE) pun hadir kembali di kota Medan. Bertempat di Tiara Convention Center Medan, acara ini akan dihadiri oleh puluhan brand perlengkapan ibu dan anak.

MAKUKU sebagai Co co Sponsor yang akan turut berpartisipasi dalam Mother and Beyond Baby Fair 2023 dan MOMBEE Expo. Acara ini tidak dipungut biaya masuk, pengunjung bisa masuk gratis selama 4 hari. Dan banyak promo menarik, di antaranya pembelian MAKUKU SAP Diapers Comfort Fit mulai dari 40 ribuan dan MAKUKU SAP Diapers Slim Care mulai dari 40 ribu dan masih banyak sekali promo yang ada di kedua kota tersebut.

Booth MAKUKU Mombee Expo 2023

Baby Changing Diapers Competition & Shake Shake Dance MAKUKU

Jika biasanya kegiatan mengganti popok dikerjakan oleh moms, kali ini para dads juga bisa unjuk gigi dalam mengganti popok si kecil. Kelihaian para dads dalam mengganti popok si kecil dengan tepat diuji dalam kegiatan Baby Changing Diapers Competition ini. Perlombaan lain yang bisa diikuti oleh parents dan si kecil yaitu, Shake shake dance MAKUKU, mulai dari bernyanyi dan diiringi musik jingle MAKUKU sehingga parents dan si kecil bisa bonding bersama Yuk, ikuti seluruh kompetisi Makuku dan raih banyak hadiahnya.

Dengan hadirnya di kedua acara besar ini, MAKUKU ingin semakin banyak orang tua yang merasakan manfaat popok dengan teknologi SAP (Super Absorbent Polymer) yang telah membawa perubahan di industri popok bayi. SAP merupakan bahan penyerap berbentuk serbuk yang akan berubah menjadi gel saat menyerap cairan. Cairan akan terkunci dengan baik tanpa kembali rembes ke permukaan popok yang menyebabkan kelembaban. Penyerapan nya pun cepat dan merata ke semua permukaan. Sehingga permukaan popok MAKUKU kering lebih lama. Inilah yang membuat popok SAP dari MAKUKU mampu mengurangi risiko ruam popok.

Kelembutan dan daya serap tinggi teknologi SAP membuat popok MAKUKU menjadi pilihan utama bagi ibu-ibu yang peduli akan kenyamanan bayi. Pada kedua acara tersebut, MAKUKU memberikan penawaran spesial dan berbagai aktivitas seru berhadiah yang bisa dilakukan bersama keluarga.

MAKUKU memiliki beberapa keunggulan diantaranya anti gumpal, super tipis super nyerap dengan permukaan yang sangat tipis bisa menjadikan popok lebih aman kepada si kecil yang aktif dan bebas bergerak, serta untuk seri new born MAKUKU memiliki teknologi Belly Button U-Shape garis berbentuk huruf u di sekitar tali pusar bisa membuat bayi baru lahir lebih aman terhadap gesekan tali pusar bagi bayi yang baru lahir.

“Setiap tahun saya selalu hadir ke MBfair, selain banyak promonya saya yakin MAKUKU hadir di event tersebut karena Popok MAKUKU benar-benar menghemat waktu saya dalam mengganti popok. Tidak perlu sering mengganti, karena daya serapnya yang luar biasa jadi tidak khawatir terhadap bocor. Popoknya juga tipis jadi untuk saya dapat menghemat tempat penyimpanan di rumah. Saya merasa aman dengan popok ini dan si kecil semakin bahagia terimakasih MAKUKU,” kata Ibu Rina pengunjung MB Fair Surabaya.

“Hadirnya MAKUKU di Mombee membuat saya excited karena saya senang sekali dengan produk MAKUKU SAP Diapers Comfort Fit. Karena popoknya murah tetapi berkualitas. Banyak produk yang mengeluarkan harga yang murah akan tetapi saya sudah jatuh cinta dengan teknologi SAP dari MAKUKU. Hampir semua popok saya sudah coba sampai anak saya pernah mengalami ruam di pinggir paha dan selalu saja bocor. Tetapi setelah saya disarankan oleh kakak suami saya, saya lebih memilih MAKUKU karena daya tampung yang besar dan nggak bocor jadi saya tidak khawatir untuk pemakaian popok si baby boni. Dengan harga yang ekonomis bisa bikin aku dan si kecil happy terus,” kata Ibu Sarah dari Medan, pengunjung Mombee.

MB Fair 2023 Surabaya

CEO MAKUKU JASON LEE, mengatakan, “Kami sangat bangga untuk membawa teknologi SAP pada popok bayi agar lebih banyak ibu dan bayi di Indonesia dapat merasakan manfaat baiknya. MAKUKU berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan maksimal bagi si kecil. Serta memberikan kemudahan bagi para ibu agar bisa memberikan popok terbaik yang digunakan si kecil”.

Tapi untuk para orang tua tidak perlu hawatir ada promo menarik untuk pengunjung MB Fair Surabaya berlaku promo beli MAKUKU SAP Diapers Slim Care 3 lebih murah untuk ukuran M, L dan XXL, Potongan menarik 20.000 bagi pembeli MAKUKU SAP Diapers Grow Care, Beli MAKUKU dapat Pembalut Ladis! Berlaku untuk pembelian seri Pro Care, Slim Care dan Comfort Fit Jumbo dan Diskon Up to 25 persen all item! Serta bagi kamu pengunjung Mombee Expo di Medan, Promo yang berlaku yaitu Comfort Fit mulai dari 40 Ribu rupiah, BUY 2 Get 1 Free untuk Seri Slim Care, serta bebas pilih hadiah minimal pembelian di 350 ribu rupiah hadiahnya yakni (bantal bayi, korset, tissu)

Popok MAKUKU dengan teknologi SAP mudah dijangkau karena sudah tersedia di berbagai toko dan supermarket di Surabaya dan Medan. Harga popok MAKUKU yang terjangkau dan kualitas unggul membuat MAKUKU menjadi pilihan terbaik untuk para ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk si kecil.

Jangan lewatkan MB Fair yang akan diadakan oleh MAKUKU di Surabaya dan Pameran kebutuhan anak MOMBEE di Medan. Rasakan kenyamanan dan perlindungan terbaik untuk si kecil dengan teknologi SAP dari popok MAKUKU. Takut Ruam Popok Pakai MAKUKU!(*)