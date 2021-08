Michael Mansury Senang Bergabung di One Championship

One

Dok. ONE

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - ONE Championship mengumumkan penunjukan mantan Eksekutif WWE, Michael Mansury sebagai Executive Producer ONE, dimana dia akan mengatur segala aspek dalam program Siaran Langsung ONE.

Dalam perannya ini, Michael bertanggung jawab untuk mengomandoi tim program siaran langsung, penampilan tayangannya dan para talenta on-air untuk menghibur dan mengikutsertakan para pemirsa siaran langsung ONE.

“Michael orangnya sangat ambisius, teguh dan kreatif, dan itu yang kita cari sejalan dengan pertumbuhan bisnis kami dan sekaligus membuat tayangan siaran langsung kami yang terbaik di dunia,” kata Chatri Sityodtong, CEO dan Chairman Group ONE.

Pengalaman Michael Mansury dalam menciptakan bintang dan membawa fans kedalam perjalanan para pahlawan (hero) adalah kombinasi yang sempurna bagi ONE Championship.

"Saya pribadi sangat tidak sabar untuk bekerja bersama dia dan menyaksikan langsung apa yang akan dia lakukan semenjak hari pertamanya di ONE,” tutur Chatri Sityodtong.

Sementara itu, Michael Mansury mengaku senang bergabung bersama talenta-talenta hebat di ONE Championship.

"Merupakan kesempatan sekali seumur hidup bergabung bersama organisasi yang hebat ini dan berkontribusi dalam membangun legasinya yang akan berlangsung dalam beberapa generasi kedepan. Semangat pada setiap orang di ONE Championship, dari Chatri hingga para petarungnya sangatlah membanggakan dan saya tidak sabar menunggu untuk memulai bekerja di ONE Championship,” papar Michael Mansury.

Selama 10 tahun lebih di WWE sebagai Vice President Global Television Production, Michael Mansury membawahi arahan kreatif tampilan program siaran langsungnya, memimpin tim produksi siaran langsung dan bekerjasama dengan para stasiun penyiar untuk menyatukan para partner komersialnya.

Michael Mansury akan bergabung dalam waktu dekat dan akan melapor langsung kepada John Scheler, SVP Events and Production Development.

John dan Michael akan bersatu kembali setelah sempat bekerja sama beberapa tahun di WWE, dimana John membawahi tour Siaran Langsung serta peluncuran merek terbaru sebagai VP Operations, Talenta, Siarang Langsung dan Kreatif selama lebih dari 5 tahun.

John telah menjabat posisi ini di ONE semenjak bulan Juli 2020 setelah berkarir selama lebih dari 15 tahun dalam bidang strategi, operasi dan pengembangan bisnis.