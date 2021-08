Kolaborasi PUBG Mobile dan Alan Walker Didedikasikan untuk Mobile Game 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produser musik dan DJ asal Norwegia-Inggris, Alan Walker telah meluncurkan single terbaru yang berjudul ‘Don’t You Hold Me Down’, menjadi single kelima yang diluncurkan di tahun 2021.

Menariknya single terbaru oleh DJ Walkzz yang satu ini, tidak hanya dipersembahkan kepada para-Walkers tetapi juga didedikasikan untuk mobile game bergenre battle royale yang paling fenomenal di dunia, PUBG Mobile.

Lagu Don’t You Hold Me Down sudah tersedia dan bisa didengarkan di berbagai aplikasi streaming musik, berikut dengan musik videonya yang bisa disaksikan di YouTube channel Alan Walker.

Don’t You Hold Me Down, juga bisa dinikmati para-Walkers dan fans PUBG Mobile pada lobby room dalam game.

Kerjasama PUBG Mobile x Alan Walker, sekali lagi membuktikan bahwa mobile game mampu melampaui batasan dengan mengkolaborasikan berbagai macam genre seperti: fashion, otomotif, film, musik dan masih banyak elemen lainnya. Lagu ini sekaligus menandai kali ketiga PUBG Mobile berkolaborasi dengan Alan Walker: Don’t You Hold Me Down, Live Fast and On My Way.



Don’t You Hold Me Down ft. Georgia Ku

Dalam single terbarunya, Alan Walker tidak hanya sendiri, tetapi berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Georgia Ku, menciptakan musik bergenre EDM dengan lirik yang catchy dan beat yang membangkitkan semangat.

Digarap dengan sangat apik, musik video dari Don’t You Hold Me Down menampilkan gaya khas Alan walker dengan smoke bomb-nya yang dipadukan dengan pertempuran PUBG Mobile.

Menampilkan aksi penuh adrenalin lewat ledakan dan adegan kebut-kebutan yang menggambarkan karakteristik DJ dan mobile game tersebut.



Live Fast ft. ASAP Rocky

Berkolaborasi dengan rapper America, ASAP Rocky, Live Fast diluncurkan bertepatan dengan penyelenggaraan PMCO Global Final 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia dan secara resmi hadirnya PUBG Mobile di platform Tiktok.

On My Way ft. Sabrina Carpenter & Farruko

Diluncurkan pada 21 Maret 2019, bekerja sama dengan musisi Sabrina Carpenter dan Farruko, On My Way dijadikan sebagai latar musik permainan PUBG MOBILE. Musik videonya telah ditonton hampir 3 juta orang, hanya dalam waktu 22 jam di channel YouTube milik Alan Walker.

“Sejak kolaborasi terakhir di 2019, banyak penggemar setia dan digital creator kami yang telah menantikan kelanjutan kolaborasi PUBG MOBILE dengan DJ favorit Alan Walker. Kolaborasi terbaru ini kami persembahkan untuk menjawab harapan dan penantian tersebut. Dengan kesuksesan dalam kolaborasi sebelumnya, kami yakin Don’t Hold Me Down juga akan menjadi lagu yang sempurna dalam menemani dan membangkitkan semangat para pemain PUBG MOBILE,” ucap Jenny Zhuang, PUBG MOBILE Marketing Manager SEA.