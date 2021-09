Reza Rizki Arjai Debut Perdana di Sentul Drag Fest Seri 3 2021 Bakal Kembali di Seri 4

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kendati masih dicengkeram pandemi Covid-19, gelaran Sentul Drag Fest Seri 3 tahun 2021 ini sarat peserta.

Setiap kategori perlombaan rata-rata diikuti puluhan pesta, dengan jenis kendaraan bervariasi. Bahkan ada Ferrari ikut dilombakan.

Salah seorang peserta, Reza Rizki Arjai, menyatakan kegembiraannya tampil di Sentul Drag Fest seri ketiga tahun 2021 ini.

Reza yang membesut Honda Civic 1700 cc berlomba di bracket 14 detik, 15 detik dan 16 detik.

Di bracket 14 jarak 402meter Reza mencatat waktu terbaik 14,7 dt. Di bracket 15 jarak 402 meter 15.5 dt. Sedangkan di bracket 16 jarak 402 meter 16,5 dt. Di 201 meter dia membuat 9,5 detik. Di Pro NA 2700 cc jarak 402 meter, 14,6 dt.

Walau baru tampil perdana namun debut Reza di seri III Sentul Drag Fest 2021 ini mendapat dukungan dari sejumlah sponsor, yakni Adelia Motor, Antvklik.com, dan Breakingnews.Vip.

"Saya berharap bisa tampil lagi di seri keempat nanti," ujar pembalap dari F-Motor Racing Team itu.

Seperti diketahui, Sentul Drag Fest seri ketiga digelar pada hari Sabtu dan Minggu (4-5/9/2021) di Sirkuit Sentul, Bogor.

Seluruhnya ada belasan kategori yang dilombakan, termasuk nomor bergengsi Free For All (FFA) yang melombakan semua kelas.

Untuk kelas 402 meter diisi oleh 15 kategori, mulai dari Sedan Modif 1.500cc, 1.700cc, Turbo 2.500cc, Pro NA 2.700cc, One Make Race Honda Jazz, Minibus FWD 1.500cc, Diesel Turbo 3.500cc, Free For All, Bracket 13 detik, 14 detik, 15 detik, 16 detik, 17 detik, 18 detik, 19 detik.

Seperti gelaran balap sebelumnya yakni Indonesia Sentul Series Of Motorsport (ISSOM), Sentul Drag Fest seri ketiga ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini tentunya untuk menjaga keamanan dari seluruh orang yang ada di area Sirkuit Sentul.

Seluruh peserta, tim, dan keluarga yang ikut datang untuk menonton harus melewati tes usap Antigen yang disediakan sebelum masuk area sirkuit.

Tes berbiaya Rp100.000 wajib dilakukan di tempat tadi untuk menghindari surat hasil tes yang palsu.

Latihan bebas untuk peserta seluruh kategori dilangsungkan hari Sabtu. Pada Minggu, digelar penyisihan dan final FFA. Race 402 final, untuk kelas Sedan modif 1500 cc, Sedan Modif 1700 cc, Sedan Pro NA 2700 cc, Sedan turbo 2500 cc, minibus FWDC1500 cc, OMR Honda Jazz, dan Diesel Turbo 3500 cc.