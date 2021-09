Rekam Jejak Prestasi Indonesia di Thomas Cup, 27 Kali Berpartisipasi dengan 13 Gelar Juara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah rekam jejak prestasi Indonesia di Piala Thomas.

Ajang Thomas Cup sendiri diperebutkan tim beregu putra.

Thomas Cup pertama kali digelar pada 1949.

Pertandingan Thomas Cup pertama kali digelar di Preston, Lancashire, Inggris.

Trofi Thomas Cup

Menilik sejarahnya, Thomas cup diambil dari nama ketua International Badminton Federation (IBF) pertama, Sir George Alan Thomas.

Sir George Alan Thomas merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Inggris.

Pebulu tangkis asal Inggris tersebut telah menjuarai All England sebanyak empat kali secara beruntun antara tahun 1903-1927.

Tak hanya itu, Sir George Alan Thomas juga menjadi pelopor untuk diadakannya kompetisi dunia cabang olahraga bulu tangkis.

Setelah sembilan tahun lamanya bergelut di olahraga bulu tangkis, Sir George memberikan IBF sebuah piala hasil karya seorang pengrajin perak bernama Atkin Bros.

Piala setinggi 28 inci tersebut bertuliskan 'The International Badminton Championship Cup presented to the International Badminton Federation by Sir George Thomas, Bart., 1939'.