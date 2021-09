Priscilla Hertati Lumban Gaol: Itsuki Hirata Punya Peluang Memenangkan Grand Prix

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petarung kelas atomweight ONE Championship andalan Indonesia, Priscilla Hertati Lumban Gaol terkesan dengan apa yang ia saksikan di ajang ONE: EMPOWER yang baru saja selesai menampilkan ONE Women’s Atomweight World Grand Prix yang sangat dinanti.

Setelah menyaksikan delapan talenta kelas atomweight wanita terbaik dunia saling berhadapan di babak perempat final turnamen dengan sistem eliminasi tunggal, Priscilla membagikan pandangannya mengenai penampilan para petarung, dan siapa yang paling membuatnya terkesan.

“Saya sangat terkejut dengan penampilan Ritu Phogat. Saya benar-benar tidak menyangka Meng Bo akan kalah, tetapi saya pikir Ritu baru saja membuktikan kepada semua orang pada malam itu bahwa dia adalah petarung kelas dunia. Sangat menyenangkan melihat peningkatannya, setelah beralih dari gulat ke MMA. Saya percaya dia petarung yang lebih percaya diri sekarang, dan dia pasti bisa sejajar dengan beberapa petarung terbaik di dunia,” ungkap Priscilla.

Priscilla Hertati Lumban Gaol mengaku tidak akan terkejut sama sekali jika Ritu Phogat pada akhirnya berhasil mencapai final.

"Dia memiliki banyak dukungan. Secara pribadi, saya juga terkesan dengan Seo Hee Ham malam itu. Saya pikir dia bertarung dengan baik melawan Denice Zamboanga,” tutur Priscilla Hertati Lumban Gaol.

ONE Women’s Atomweight World Grand Prix penuh dengan aksi dan drama tingkat tinggi, dan Priscilla mengatakan ini merupakan bukti betapa berbakat dan terampilnya para talenta kelas atomweight di ONE Championship.

Bintang Indonesia itu mengatakan setiap petarung membuktikan bahwa mereka pantas di Grand Prix, dan dia kagum dengan tekad mereka semua untuk mencapai babak selanjutnya.

Ketika ditanya pertandingan apa yang ingin dia saksikan di semifinal, Priscilla mengatakan kombinasi pertarungan yang melibatkan empat petarung yang tersisa menawarkan sesuatu yang berbeda dan menarik, namun lebih penting lagi dua petarung terbaik yang berjuang untuk mencapai final.

Ia juga tidak menahan diri ketika ditanya siapa yang menurutnya paling berpeluang memenangkan turnamen tersebut.

“Saya pikir Itsuki Hirata akan memiliki peluang terbaik untuk memenangkan turnamen. Dia masih muda dan lapar akan kemenangan, dan saya percaya jika dia terus mempertajam pukulan dan permainan ground-nya, dia pasti akan menjadi salah satu lawan terberat dalam karir Angela Lee,” tutur Priscilla Hertati Lumban Gaol.