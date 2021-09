PUBG Mobile Masuk Nominasi Esports Game dam Esports Mobile Game of The Year

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobile game battle royale, PUBG Mobile kembali masuk sebagai nominasi pada salah satu acara penghargaan paling bergengsi bagi para insan esports di dunia, The Esports Awards 2021.

Sukses dalam membentuk ekosistem esports dan program strategis mulai dari tingkat amatir hingga level profesional, PUBG Mobile dinominasikan sebagai 'Esports Game of The Year' dan 'Esports Mobile of The Year'.

Kesuksesan ini tentunya tidak terlepas dari rangkaian terobosan yang dihadirkan, termasuk inovasi dalam version update, in-game konten serta kolaborasi lintas batas dari PUBG MOBILE.

Para penggemar dan komunitas esports di Indonesia bisa turut berpartisipasi menyumbangkan suaranya.

Sesi voting akan ditutup pada awal November dan kalian dapat memilih satu kali setiap harinya.

Masuknya PUBG Mobile dalam nominasi The Esports Awards 2021 juga bersamaan dengan pengumuman kelanjutan kolaborasi PUBG Mobile dengan DJ kenamaan dunia Alan Walker, sebuah reuni yang membawa 2 single sekaligus.

Setelah meluncurkan lagu Don't You Hold Me Down pada awal September lalu, Alan Walker x PUBG MOBILE kembali meluncurkan single kolaborasi baru, “Paradise”, yang dirilis dalam game dan bisa didengarkan di lobby.

Dimulai pada tanggal 23 September hingga 21 Oktober 2021, DJ Walkzz mengajak penggemar dan pemain untuk mendarat di paradise dan dapatkan tiket musik Alan Walker untuk ditukarkan dengan item-item kolaborasi permanen dan setelan exclusive Alan Walker.

Sementara itu dalam versi 1.6, PUBG MOBILE memperkenalkan salah satu mode baru yang tidak kalah menarik yaitu mode “VS AI”, memungkinkan pemain bertarung dengan bot yang lebih maju, dengan tingkat kesulitan yang dapat diatur sehingga pemain bisa merasakan pengalaman bermain melawan bot seperti pemain asli.

Mode permainan VS AI hanya tersedia pada peta 2x2 Livik dan hanya berfungsi dalam pertempuran regu dengan dua tingkat kesulitan yaitu Easy dan Normal.

Di sisi kanca esports nasional, PUBG MOBILE ikut meramaikan Eksibisi Esport PON XX Papua 2021 dengan prestasi sekitar 6 juta views untuk kompilasi babak utama dan Youtube PUBG MOBILE Indonesia sempat menjadi trending no 4 di kategori gaming, dimana pada babak final akhirnya mengukuhkan provinsi DKI Jakarta sebagai peraih emas PON.

Lebih dari itu, pada tingkat amatir PUBG Mobile juga menggelar PUBG Mobile Jawara Community (PMJC), sebagai wadah untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan komunitas.

PMJC babak kualifikasi akan digelar pada 2 Oktober 2021 dan babak grand final pada 3 Oktober 2021 untuk 400 kabupaten di Indonesia, dengan total prize pool senilai IDR 680 juta.