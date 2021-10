Giant Trinity Advanced, Sepeda Berteknologi Tinggi Khusus Untuk Penggiat Triathlon

TRIBUNNEWS.COM - Giant merupakan salah satu produsen sepeda terbesar asal Taiwan.

Brand Giant sangat dikenal bagi para pecinta sepeda berkat produk-produk terbaiknya mulai dari kelas Road Bike, Gravel hingga Electric Bike.

Salah satu produk terbaiknya saat ini adalah Giant Trinity Advanced, sepeda yang dibuat khusus bagi para pecinta olahraga Triathlon.

Sesuai dengan kebutuhannya, sepeda ini dirancang dengan fokus utama pada kecepatan. Tak hanya itu, beberapa poin penting seperti Aerodinamika dan rasa nyaman penggunanya juga tidak ketinggalan.

Hal ini sudah terbukti dengan berhasilnya sepeda Giant membawa beberapa atlit elit mencapai podium pertama di beragam event Triathlon akbar seperti Aaron Royle di Ironman 70.3 Sunshine Coast, Van Berkel Lands di Ironman Cairns, Gustav Iden di 70.3 Triathlon World Champion serta Hsiao di Ironman 70.3 Kenting.

Membahas soal material, Giant Trinity Advanced sudah menggunakan material komposit yang sudah direkayasa sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi AeroSystem Shaping sehingga frame dari sepeda ini lebih aero dinamis sehingga bisa meminimalisir hambatan.

Giant Trinity Advanced juga sudah melalui analisa CFD (Computational Fluid Dynamics) yang ekstensif sehingga para insinyur dapat mengoptimalkan setiap bentuk tabung pada frame demi menghasilkan aerodinamika terbaik.

Berikut ini spesifikasi lengkap dari Giant Trinity Advanced:

Sizes: XS, S, M, L

Frame: Advanced-Grade Composite

Fork: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer

Shock: N/A

Handlebar: Giant alloy Contact base bar aluminum extension ski bend

Stem: Giant Connect

Seatpost: Trinity composite

Saddle: ISM PS1.0, steel rail

Pedals: platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]

Shifters: Shimano TT SL-BSR 1

Front Derailleur: Shimano 105

Rear Derailleur: Shimano 105

Brakes: Front: TKB84 rear: TBK88

Brake Levers: Tektro RX 4.1

Cassette: Shimano 105, 11x28

Chain: KMC X11EL-1

Crankset: Shimano FC-RS510, 34/50

Bottom Bracket: Shimano, press fit

Rims: Giant S-R2 wheelset

Hubs: Giant S-R2 wheelset

Spokes: Giant S-R2 wheelset

Tires: Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding

Extras: integrated food storage, AeroVault system

Dibandrol dengan harga 40 jutaan, sepeda ini memiliki 5 keunggulan utama yang wajib hadir untuk para pecinta olahraga Triathlon. Antara lain: