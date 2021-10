Jadwal MotoGP Emilia Romagna 2021 di Sirkuit Misano, Live Trans7, Pujian Quartararo untuk Bagnaia

TRIBUNNEWS.COM - Pembalap tim pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku tidak berambisi untuk menjadi juara MotoGP di Sirkuit Misano.

Seperti diketahui, Quartararo bisa menjadi juara di GP Misano yang notabane-nya adalah kandang dari Frencesco Bagnaia dan Valentino Rossi.

Seri MotoGP Misano akan digelar pada hari Minggu (24/10/2021) dan akan disirkan langsung di Trans7.

AUSTIN, TEXAS - 01 OKTOBER: Fabio Quartararo dari Prancis dan Monster Energy Yamaha MotoGP Team melaju lurus selama MotoGP Of The Americas - Free Practice pada 01 Oktober 2021 di Austin, Texas. (Mirco Lazzari gp/Getty Images/AFP Mirco Lazzari gp / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP)

Pembalap Yamaha itu menjadi runner up di Circuit of the Americas, Ia finish di belakang Marc Marquez dan secara krusial finis di depan saingan gelar terdekat Francesco Bagnaia di urutan ketiga.

Ini memperpanjang keunggulan Quartararo menjadi 52 poin di klasemen, yang berarti dia dapat memenangkan gelar pada putaran berikutnya di Misano jika dia mengalahkan Bagnaia dengan setidaknya margin 50 poin di klasemen.

Tetapi ketika ditanya apakah pendekatannya terhadap balapan Misano akan sama seperti biasanya musim ini, Quartararo mengatakan: "Ya, persis, dan saya pikir saya tidak perlu terobsesi dengan itu (memenangkan gelar di Misano).

“Maksud saya, kami memiliki keunggulan poin yang bagus di kejuaraan dan saya tidak perlu berpikir saya perlu mengambilnya di Misano, karena terakhir kali di Misano, Pecco (julukan Bagnaia) sangat kuat.

“Jadi, saya akan melakukan yang terbaik di sana. Jika kami mencapainya di sana, itu fantastis.

"Jika tidak, kami akan memiliki kesempatan lain, jadi lebih tenang dan pengalaman yang saya ambil tahun ini setiap kali lebih tinggi dan lebih tinggi.