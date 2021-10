SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Final Piala Thomas 2021, Indonesia vs China, Tonton TVRI di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming Final Piala Thomas 2021 antara Indonesia vs China yang tayang secara live TVRI dan Vidio.com.

Pertandingan Final Piala Thomas 2021 mempertemukan Indonesia vs China di Court 1, Aarhus, Denmark.

Keseruan Final Piala Thomas 2021 antara Indonesia vs China berlangsung mulai pukul 18.00 WIB.

Duel Indonesia vs China di Final Piala Thomas 2021 rencananya bisa diakses secara Live TVRI dan Vidio.com.

Tim Indonesia di Thomas Cup 2021 (Instagram @Badminton.ina)

Line Up Lengkap Indonesia vs China di Final Piala Thomas 2021

Match 1: Anthony Sinisuka Ginting vs Lu Guang Zu

Match 2: Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs He Ji Ting vs Zhou Hao Dong