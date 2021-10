BOS Junior Motocross Championship 2021 Round II dan III Akan Digelar di Sirkuit MX Bukit Kujang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rangkaian BOS Junior Motocross Championship 2021 akan segera diselenggarakan tahun ini, yaitu Round II pada 9 – 10 November 2021 dan Round III pada 13 – 14 November 2021 di Sirkuit MX Gunung Bohong Brigif 15/Kujang II di Cimahi, Jawa Barat.

Acara ini diselenggarakan oleh Blackstone Otomotif Superblok (BOS) bersama Indonesia International Motor Show (IIMS) dan turut didukung oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Sementara itu, Round I telah sukses diselenggarakan pada April lalu di kawasan Pulo Gadung, Jakarta.

BOS Junior Motocross Championship merupakan kejuaraan motocross usia dini pertama di Indonesia yang memperebutkan piala Ketua Umum IMI (Ikatan Motor Indonesia) Bambang Soesatyo.

Adapun kelas yang diperlombakan berjumlah 14 kelas (4 main class, 5 supporting class dan 5 supporting class non-point) dengan target total 554 peserta dapat berkompetisi melalui paket pendaftaran berikut:

No. Kelas Paket Biaya Registrasi Seri II & III

1 50 Novice Rp.1.900.000

2 50 Junior Rp.1.900.000

3 65 Novice Rp.1.900.000

4 65 Junior Rp.1.900.000

5 85 Novice Rp.1.900.000

6 85 Junior Rp.1.900.000

7 125 Novice Rp.1.900.000

8 125 Junior Rp.1.900.000

9 MX2 Novice Rp.1.900.000

10 Trail Open Rp.1.700.000

11 Veteran A Rp.2.000.000

12 Veteran B Rp.2.000.000 13 Veteran C Rp.2.000.000

No. Kelas Paket Biaya Registrasi Seri III (14 Nov)

14 Veteran 60+ Rp.1.000.000



Calon peserta yang ingin berpartisipasi dalam kejuaraan ini dapat melakukan registrasi secara online melalui aplikasi “Rekor” yang dapat diunduh melalui Google Play Store/App Store.

Kuota untuk tim yang mengikuti 1 kelas, yaitu 1 Pembalap, 1 Manager, 2 Crew. Total ada 4 orang dalam masing-masing tim perkelas.

Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan selama perhelatan berlangsung. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 3 November 2021.

Grand Prize akan diberikan kepada Juara Umum kelas junior, yaitu 1 unit motor SE 85CC Husqvarna untuk 65cc junior class, dan 1 unit motor trail Kawasaki KLX 150cc untuk 125cc junior class. Tak hanya itu, pemenang juga akan mendapatkan hadiah seperti piala, uang dan sertifikat, dengan detail sebagai berikut: