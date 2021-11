Chairman Louvre Indonesia Tunjuk Denny Sumargo Sebagai Presiden Klub

Presiden klub Louvre Indonesia, Denny Sumargo saat memberikan jersey kepada Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam acara konferensi pers Louvre Indonesia di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chairman Tim Basket Louvre Indonesia, Chandra Putra Negara menceritakan awal mula dirinya bersama dengan General Manager Louvre Erick Herlangga mengajak Denny Sumargo masuk ke jajaran manajemen Louvre Indonesia.

Seperti diketahui, Louvre Indonesia kini tengah bersiap untuk tampil di Asean Basketball League (ABL) yang rancakan akan diadakan di Indonesia pada tahun depan.

“Kami butuh sosok figur yang digemari di Indonesia, nah sosok ini siapa? Kalau di YouTube jelas Atta Halilintar, itu king of YouTube. Nah king of YouTube di basket itu siapa. Nah muncul lah pebasket sombong. Saya lihat karakter dia itu bagaimana menghadapi masalah bagaimana menyelesaikan masalah, dia sangat bijak dan saya rasa ini sosok yang dibutuhkan di tim,” ungkap Chandra di acara konferensi pers Louvre Indonesia, The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (2/11/2021).

“Nah saya sama Pak Erick datang bukan lagi merayu tapi langsung ajak sebagai partner. Kami bukan jadikan beliau sebagai brand ambassador, kami juga bukan endorse, tapi kami jadikan beliau partner,”

“Beliau pantas sebagai seorang partner karena beliau bukan sosok pemain basket biasa tapi beliau seperti Michael Jordan-nya Indonesia. Jadi sudah pensiun tetap laku, sepatunya laku, jersenya laku, dia legend. Saya lihat sosok Michael Jordan itu ada di Denny Sumargo,” jelasnya.

Denny Sumargo merupakan nama yang sudah tak asing lagi di dunia basket. Pria berjulukan Pebasket Sombong ini sebelumnya telah banyak mendulang prestasi lewat sejumlah klub, seperti Aspac, Garuda Flexi Bandung, hingga Satria Muda.

Ia sempat vakum di dunia basket karena cedera saat pertandingan, namun tetap berkarya termasuk eksis di media sosial dan berprestasi di seni hiburan dan dunia film.

Mental juara yang dimilikinya membuat Pebasket Sombong telah kembali lagi berkiprah di dunia Basket.

Hadirnya Denny Sumargo dan Chandra Putra Negara di Klub Basket Louvre Indonesia tentunya diharapkan dapat membawa Louvre meraih banyak prestasi hingga di kancah Internasional dan menjadi juara pada ABL season 2022 mendatang.