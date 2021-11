Indonesia Masters 2021: Tantangan Shesar Hiren Rhustavito Perbaiki Rekor Pertemuan atas Sai Praneeth

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito//Head to Head atau Rekor Pertemuan Shesar Hiren Rhustavito vs Sai Praneeth yang akan saling berhadapan di babak pertama Indonesia Masters 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini head to head atau rekor pertemuan antara tunggal putra Indonesia vs India, Shesar Hiren Rhustavito vs Sai Praneeth yang akan saling berhadapan di Indonesia Masters 2021 pekan depan.

Hasil drawing babak pertama atau 32 besar Indonesia Master2 2021 mempertemukan Shesar Hiren Rhustavito vs Sai Praneeth yang akan bertanding di di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali.

Pertandingan babak pertama Indonesia Masters 2021 akan digelar minggu depan, tepatnya pada Selasa (16/11/2021).

Adapun pada edisi ajang Indonesia Masters 2021 nanti akan menjadi pertemuan kedua bagi Shesar dan Sai.

Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito saat berlaga di Denmark Open 2019 menghadapi wakil Hong Kog, Ng Ka Long Angus. (Dok: PBSI)

Pertemuan Shesar dengan Sai baru terjadi satu kali, yakni pada ajang Syed Modi Intenational Badminton Championships 2018.

Saat itu, Sai Praneeth yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil unggul melalui pertandingan straight game atau dua gim langsung, dengan skor 21-16 dan 21-18.

Menariknya, pada pertemua kedua giliran Shesar yang berstatus sebagai tuan rumah.

Dengan bermain di rumah sendiri, tentunya Shesar ingin memetik kemenangan sekaligus membalaskan dendamnya atas Sai Praneeth.

Jika melihat peringkat, Sai Praneeth lebih diunggulkan.

Saat ini, Sai menempati peringkat 16 dunia.