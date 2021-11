Ajang Unjuk Potensi Crosser Cilik Itu Bernama BOS Junior Motocross Championship 2021

TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI - Ajang balap Motocross bertajuk BOS Junior Motocross Championship 2021 Round 2 sukses digelar pada tanggal 9 - 10 November 2021 di Sirkuit MX Gunung Bohong Brigif 15/Kujang II di Cimahi, Jawa Barat.

BOS Junior Motocross Championship 2021 adalah kejuaraan motocross usia dini pertama di Indonesia yang memperebutkan piala Ketua Umum IMI. Tidak kurang dari 115 starter cilik hingga executive A, B, C (Veteran) mengikuti kompetisi ini.

Kompetisi motocross junior yang diadakan di lintasan bertanah ini menunjukan hasil positif. Antusiasme para peserta berumur belia terlihat pada event ini.

BOS Junior Motocross Championship 2021 Round 2

Round II BOS Junior Motocross Championship berlangsung dengan sengit.

“Para crosser cilik menunjukkan kemampuannya masing-masing, pada round II ini persaingan sangat ketat. Ini menandakan bagaimana gigihnya mereka dalam mempersiapkan diri dari segi mental, fisik hingga kemampuan berkendara.” ujar Djoko Iman Santoso, Project Director BOS Junior Motocross Championship 2021.

BOS Junior Motocross Championship Round II turut disponsori oleh Pertamina sebagai Official Sponsored, JNE sebagai Official Logistic Partner, Pirelli sebagai One Make Tyre OMR Class dan sederet sponsor dari brand ternama. Masing-masing sponsor menghadirkan program menarik sebagai bentuk dukungan terhadap ajang balap motocross junior.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh, mengatakan melihat situasi new normal saat ini, event-event balap sudah berjalan.

"Namun kami tetap memastikan berlangsungnya acara ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh pihak yang terlibat wajib melakukan swab antigen dan sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua kali. Kesadaran diri diperlukan dari semua pihak, harus patuh dan disiplin agar penyelenggaraan ini berjalan dengan baik, aman dan nyaman,” tutur Hendra Noor Saleh.

Para sponsor menyiapkan program selama ajang balapan berlangsung, seperti pelayanan JNE Trucking dari JNE yaitu layanan pengiriman dalam jumlah besar dengan menggunakan armada truk melalui darat dan laut dengan harga yang kompetitif, dan beragam promo menarik dari Pirelli hadir pada ajang balap ini.

Hasil Balap BOS Junior Motocross Championship Round II