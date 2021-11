PBSI: Tiga Turnamen Dunia Bulutangkis Beruntun di Bali Pembuktian Indonesia Mampu Tangani Pandemi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menjadi negara yang dipercaya Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) untuk menyelenggarakan tiga kejuaraan bulutangkis internasional secara beruntun di akhir tahun ini.

Di antaranya Dahatsu Indonesia Masters 2021, SimInvest Indonesia Open 2021, dan BWF Tour Finals 2021.

Tiga kompetisi bulutangkis internasional ini akan berlangsung dimulai 16 November dan berakhir pada 5 Desember 2021.

Ketua Umum PP PBSI, Agung Firman Sampurna berharap festival bulutangkis ini bisa berlangsung aman dan lancar tanpa kendala berarti, serta tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat video konferensi, Senin (29/6/2020) (Tribunnews.com/Dennis Destryawan)

Hal ini terkait pula dengan kemampuan Indonesia menggelar turnamen internasional di mata dunia.

"Ini kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia internasional kemampuan Indonesia menangani Covid-19, serta menggelar turnamen terbesar sepanjang sejarah bulutangkis kelas dunia di Tanah Air," kata Agung di sela acara Welcoming Ceremony for Athletes & Official Indonesia Badminton Festival 2021 di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/11/2021) malam.

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta.

Menurutnya, pihaknya sudah termasuk relatif lama untuk mempersiapkan menggelar kejuaraan dengan sistem gelembung.

"Kami sudah lama mempersiapkan turnamen-turnamen ini dengan sistem gelembung. Hanya saja terkendala pandemi, makanya baru bisa dilanjutkan persiapannya. Setelah mendapat izin dari Menpora, langsung berkoordinasi dengan pihak terkait di Bali. Dipilihnya Bali adalah untuk membangkitkan sektor pariwisata tentunya," ungkap Alex.