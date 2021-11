Sorotan Indonesia Masters 2021: Unggul Head to Head, Peluang Marcus/Kevin Raih Kemenangan

Tribunnews/Herudin

Pasangan pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo saat bertanding pada babak perempat final Indonesia Open 2019, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019). Marcus Gideon/Kevin Sanjaya melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan asal China, Ou Xuan Yi/Zhang Nan dengan skor 21-12 dan 21-16.//Head to Head atau Rekor Pertemuan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Choi Solgyu/Kim Won Ho, berpihak kepada The Minions. Kedua pasangan akan saling berhadapan pada babak pertama Daihatsu Indonesia Masters 2021.