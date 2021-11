Turnamen Golf Piala Menpora 2021 Bakal Rutin Digelar Tiap Tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sempat tertunda karena gelombang kedua pandemi Covid-19, Turnamen Golf Piala Menpora 2021 oleh Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) akhirnya akan digelar bulan depan.

Event yang dibuat untuk membangkitkan industri olahraga dan sport tourism ini bakal dihelat pada Minggu, 12 Desember 2021 di Damai Indah Golf BSD, Tangerang Selatan, Banten.

Protokol Kesehatan dipastikan akan diterapkan dalam turnamen terbuka ini. Sementara jumlah peserta yang semula dibuka untuk 240 peserta dan dibagi ke dalam dua sesi shotgun, dikurangi menjadi maksimal 144 peserta termasuk peserta VIP/undangan dengan satu kali sesi shotgun pada pukul 06.30 WIB.

“Mudah-mudahan Turnamen Golf Piala Menpora 2021 berlangsung lancar, tidak ada halangan lagi dan pandemi segera berakhir agar event-event olahraga dapat dilaksanakan lebih banyak lagi,” ungkap Plt. Direktur LPDUK, Firtian Judiswandarta.

Turnamen Golf Piala Menpora 2021 juga akan menjadi ajang silaturahmi informal antara para stakeholder olahraga dan industri olahraga nasional sehingga terjalin komunikasi yang baik untuk bersama-sama memajukan industri olahraga nasional. Menpora RI, Zainudin Amali direncanakan akan membuka perhelatan ini.

Untuk mengikuti turnamen terbuka ini, peserta dikenakan biaya pendaftaran Rp3juta per peserta. Panitia memberikan diskon khusus (menjadi Rp 2,5juta) bagi peserta early bird yang mendaftar sebelum tanggal 21 November 2021.

Selain mendapatkan marchandise Golf T-Shirt, para peserta juga berkesempatan mendapatkan Lucky Dip dan Lucky Draw serta grand prize logam mulia 10gram. Ditambah lagi dengan peluang untuk mendapatkan hadiah hole in one berupa mobil Mercedes Benz C 200, Toyota Alphard 2.5H A/T, Toyota Innova dan Honda Brio di empat hole berbeda.

Untuk Informasi pendaftaran, bisa menghubungi Holly Oktora / Icha (08161805847). Adapun biaya Pendaftaran langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri 122 0007868576 An. RPL 088 LPDUK UTK Dana Kelola BLU.

Dalam penyelenggaraan turnamen kali ini, LPDUK bekerjasama dengan GolfMagz. Sejauh ini, sudah ada dua sponsor yang terlibat yakni Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Masih terbuka untuk partisipasi dari sponsor yang lain untuk bergabung.

“Insya Allah, Turnamen Golf Piala Menpora 2021 akan rutin digelar tiap tahun dan ke depan diharapkan semakin banyak sponsor yang mendukung dan memeriahkan event ini,” jelas Yudis, sapaan akrab Firtian Judiswandarta.