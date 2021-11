Link Streaming Semifinal Indonesia Masters 2021, Marcus/Kevin Hadapi Wakil Malaysia, Live MNC TV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link streaming Semifinal Indonesia Masters 2021 yang akan disiarkan secara Live MNC TV, Sabtu (20/11) pukul 14.00 WIB siang ini.

Satu-satunya wakil Merah Putih di babak Semifinal Indonesia Masters 2021 adalah Marcus Gideon/Kevin Sanjaya.

Perjuangan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya memperebutkan tiket final Indonesia Masters 2021 harus terlebih dahulu melewati wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Pemain Indonesia Marcus Fernaldi Gideon melakukan pukulan di sebelah pemain Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo (kiri) dalam pertandingan perempat final bulu tangkis ganda putra Soh Wooi Yik dari Malaysia dan Aaron Chia dari Malaysia selama Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sports Plaza di Tokyo pada 29 Juli, 2021. (Pedro PARDO / AFP)

Link Live Score

Akses di Sini <<<<

Akses di Sini <<<<

Link Live Streaming Indonesia Masters 2021

Link <<<<

Link <<<<

Baca juga: Bedah Peluang Minions Selamatkan Wajah Merah Putih di Indonesia Masters 2021

Baca juga: Kilas Menarik 8 Besar Indonesia Masters 2021: Kevin Beri Ospek Juniornya, Beban Greysia/Apriyani

Pertarungan Marus/Kevin vs Ong/Teo bakal menjadi pertemuan keenam bagi keduanya dalam ajang resmi BWF.

Menariknya, Marcus/Kevin selalu tampil digdaya menyapu bersih lima laga terakhir melawan Ong/Teo dengan kemenangan.

Pertama kali The Minions, julukan Marcu/Kevin, meraih kemenangan atas Ong/Teo terjadi di Korea Open 2017.

Saat itu, Marcus/Kevin sanggup menumbangkan pasangan ganda putra Malaysia tersebut dengan dua gim langsung, 21-16, 22-20.

Setahun berikutnya, Minions harus lebih mengeluarkan tenaga karena Ong/Teo baru menyerah dengan rubber game.

Tepatnya di 16 besar All England 2018, Marcus/Kevin mengakhiri rubber game dengan skor 21-17, 20-22, 21-13.

Setelah itu 3 pertandingan selanjutnya, Minions menang identik atas Ong/Teo hanya dengan dua gim.

Seperti pada Indonesia Open 2018, Marcus/Kevin mempermalukan Ong/Teo dengan skor 21-18, 21-12.

Kemudian di Malaysia Masters 2019, Ong/Teo yang berstatus sebagai tuan rumah dibuat mati kutu oleh Minions karena kalah 21-15, 21-16.

Bahkan Minions pun juga sanggup membawa pulang gelar Malaysia Masters 2019 setelah kemenangannya atas Ong/Teo.

Puncaknya pertemuan terakhir di Prancis Open 2021 tahun ini, Minions mengandaskan Ong/Teo pada babak Perempat Final dengan skor 21-13, 22-20.

Jadwal Siaran Langsung Semifinal Indonesia Masters 2021, Sabtu (20/11/2021):

Court 1:

XD: Yuta Watanabe/Arisa Higashino (3/Jepang) vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (8/Hong Kong) - Pukul 11.00 WIB

WS: Akane Yamaguchi (1/Jepang) vs Pusarla V Sindhu (3/India) - Followed By

MD: Aaron Chia/Soh Woii Yik (5/Malaysia) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) - Followed By

WS: An Se Young (4/Korea Selatan) vs Phittayaporn Chaiwan (Thailand) - Followed By

MD: Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (1/Indonesia) vs Ong Ywe Sin/Teo ee Yi(Malaysia) - Followed By

MS: Kento Momota (1/Jepang) vs Chou Tien Chen (4/Taiwan)

WD: Nami Matsuyama (4/Jepang) vs Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) - Followed By

MS: Anders Antonsen (3/Denmark) vs Srikanth Kidambi (India) - Followed By

Court 2:

XD: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai(1/Thailand) vs Ko Sung Hyun/Eom Hye Won (Korea Selatan) - Pukul 11.30 WIB

WD: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (1/Korea Selatan) vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan) - Pukul 16.00 WIB

(Tribunnews.com/Ipunk)