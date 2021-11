Bedah Peluang Indonesia Open 2021, Tantangan Berat Ruselli Hartawan Jumpa An Se-young

Humas PBSI

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Ruselli Hartawan//Head to Head Ruselli Hartawan vs An Se-young yang akan saling berjumpa di babak 32 besar Indonesia Masters 2021 hari ini, Selasa (23/11/2021). Kedua pemain memiliki rekor pertemuan imbang 1-1.