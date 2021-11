Ini Hasil Drawing IBL 2022, Presiden Hangtuah Jakarta Gading Joedo: Kami Siap Lawan Siapa Saja

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hangtuah Jakarta menyambut positif hasil drawing Indonesian Basketball League (IBL) 2022.

Pada kompetisi musim depan, Hangtuah Jakarta akan bergabung di Divisi Putih bersama Pelita Jaya Jakarta, Dewa United Surabaya, Prawira Bandung, Bali United Basketball, NSH Mountain Gold Timika, Rans PIK Basketball, dan EVOS Bogor Basketball.

Presiden Hangtuah Jakarta, Gading Joedo, tak gentar dengan lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnya.

Ia menyebut tim asuhan AF Rinaldo itu bakal bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan target menembus lima besar IBL 2022.

"Kami memulai segala sesuatunya dengan optimisme tinggi, begitu juga menghadapi IBL 2022. Jadi, kami siap bermain melawan siapa saja," kata Gading.

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Hangtuah Jakarta, Eddi Danusaputro. Eddi mengatakan, meski akan bermain dengan tim-tim kuat macam finalis musim lalu, Pelita Jaya Jakarta, dan tim-tim yang tampil di playoff IBL 2021 seperti Dewa United dan Prawira Bandung, Hangtuah tak merasa inferior.

"Berada di grup keras justru membuat kami semakin tertantang. Tak masalah. Target kami tetap tak berubah," ujar Eddi.

Di IBL 2022, pelatih Hangtuah Jakarta, AF Rinaldo, juga akan bereuni dengan mantan tim asuhannya.

Sebab, Hangtuah akan berjumpa dengan NSH Mountain Gold Timika yang dilatih Inal, sapaan Rinaldo, dalam dua musim terakhir.

"Ini merupakan pool yang berat maka kami harus lebih bekerja keras dalam latihan dan persiapan tim, baik secara mental, teknik, maupun fisik," ujar Coach Inal, panggilan karibnya.

Sementara itu di divisi lainnya yakni Divisi Merah, ada delapan tim yang akan saling bertanding.

Kedelapan tim tersebut adalah Satria Muda Jakarta, West Bandits Solo, DNA Bima Perkasa Jogja, Tangerang Hawks, Bumi Borneo Basketball, Satya Wacana Saints Salatiga, Pacific Caesar Surabaya, dan Indonesia Patriots. Dari tiap divisi akan diambil empat tim terbaik untuk berlaga di babak playoff.

Nantinya, pertandingan playoff tidak ditentukan klasemen per divisi, melainkan klasemen tunggal. Tim peringkat pertama akan melawan tim posisi kedelapan, dua melawan tujuh, tiga melawan enam, dan empat melawan lima.

Babak playoff direncanakan bergulir kandang-tandang dengan format best of three. Kompetisi IBL 2022 sendiri rencananya bakal digulirkan pada pertengahan Januari mendatang.