Momen Lito Adiwang dikalahkan Jarred Brooks dalam debut dominan di ajang One: Nextgen III

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - One Championship™ (ONE) kembali dengan ONE: NEXTGEN III.

Pada laga utama, pendatang baru promosi Jarred Brooks mengejutkan penantang peringkat 5 kelas strawweight Lito Adiwang melalui submission arm triangle setelah mengendalikan pertarungan dari awal hingga akhir.

Brooks mengambil inisiatif untuk melakukan takedown segera ketika pertarungan dimulai, berhasil membawa aksinya ke matras dengan dua kaki.

Dengan punggungnya di atas kanvas, Adiwang mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan tekanan dari petarung top Amerika saat Brooks memajukan posisinya.

Di ronde kedua, Brooks mendaratkan dua takedown lagi, termasuk sebuah pukulan keras, sebelum dengan cepat beralih ke choke yang mengakhiri pertarungan.

Dengan lengannya terperangkap dan tidak ada tempat untuk pergi, Adiwang tidak punya pilihan selain menyerah.

Acara yang direkam sebelumnya dari Singapore Indoor Stadium dan ditayangkan melalui tape delay pada hari Jumat, 26 November.

Kartu tersebut menampilkan tiga pertandingan ONE Super Series yang serba bisa dan tiga pertarungan seni bela diri campuran, termasuk pertarungan penting antara para petinju kelas strawweight.

Dalam laga pendukung utama, mantan Juara Dunia ONE Bantamweight Kickboxing Alaverdi Ramazanov kembali ke Muay Thai dan melakukan kerja cepat atas Pongsiri PK.Saenchai Muaythaigym, mendaratkan sebuah pukulan yang indah menjelang akhir ronde pertama untuk mencetak kemenangan dengan KO.

Ramazanov memanfaatkan keunggulan jangkauannya lebih awal, menjaga Pongsiri di akhir jangkauan serangannya.