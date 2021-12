Viras Raih Best Net dan Hifni Hasan Best Gross Di Turnamen NOC Indonesia Golf and Charity 2021

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Turnamen golf yang bertajuk NOC Indonesia Golf & Charity Games yang digelar di Gunung Geulis Golf & Country Club Kabupaten Bogor, Jawa Barat usai dilaksanakan pada Minggu (5/12/2021).

Pegolf muda, Viras Kono terpilih terpilih sebagai Best Net Overall dan Hifni Hasan sebagai Best Gross Overall.

Mengingat usianya masih 16 tahun, Viras juga mendapatkan beasiswa dari Pusprenas (Pusat Prestasi Nasional) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Hifni Hasan (dok pribadi)

Ketua Panitia Pelaksana NOC Indonesia & Charity Games 2021, Indra Gamulya mengatakan turnamen ini digelar dalam rangka mempererat hubungan dengan para sponsor dan para stake holder olahraga lainnya.

"Kita juga melibatkan atlet golf junior dari DKI Jakarta untuk meramaikan turnamen dalam rangka memotivasi mereka agar ke depan bisa tampil di Olimpiade. Golf itu kan cabang resmi Olimpiade," ungkapnya.

Di sela-sela kegiatan, kata Indra Gamulya yang juga anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, panitia juga memberikan tali asih terhadap pahlawan olahraga seperti Almarhum Lukman Niode (Olympian Renang), Almarhum Markis Kido (Olympian Bulutangkis), Almarhumah Verawati Fazrin (Bulutangkis), Almarhumah dr.Leane Suniar (Olympian Panahan) serta mantan petenis nasional, Wailan Walalangi.

Selain itu, memberikan bantuan sembako kepada anak yatm, paniti asuhan dan panti wreda.

Mengingat situasi pandemi Covid -19, jelas Indra Gamulya, event ini menerapkan ptokol kesehatan (prokes).

"Seluruh peserta dan panitia wajib menjalani tes swab dan menjalankan prokes yang ditetapkan," jelasnya.