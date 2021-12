Tim Wushu DKI Jakarta Sabet 6 Emas, Jatim Tambah 5 Emas Di Indonesia Wushu All Games 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Wushu DKI Jakarta meraih 6 Medali Emas dan Jawa Timur (Jatim) merebut 5 Emas pada hari ketiga Final Stage Sirkuit Nasional (Series) Taolu Junior yang menjadi bagian dari rangkain Indonesian Wushu All Games di Stadion Tenis Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Dengan hasil ini, Jatim tetap memimpin klasemen perolehan medali sementara dengan 27 emas. Sedangkan DKI Jakarta berada di peringkat kedua dengan 14 medali emas.

"Perolehan medali Jawa Timur memang tidak mungkin lagi terkejar dan dipastikan mereka merebut gelar juara umum Final Stage. Tetapi, saya melihat perkembangan atlet-atlet junior dari berbagai daerah juga sudah mulai bagus terutama dari Sumatera Utara dan Jambi," ungkap pelatih Taolu pelatnas Wushu Indonesia, Susyana yang dihubungi Jumat (10/12/2021).

Ke-6 medali emas DKI Jakarta disumbangkan Asael Christo Jacob Rondonuwu (Cang Quan C Putra), Celestine Aiko Erdest (Chang Quan C Putri), Joshua Priya Gonardi (Qiang Shu A Putra), Ivana Beatrice Liesto (Qiang Shu A Putri), Adelaine Tiffany Lo (Gun Shu B Putri) dan Christina Maria Gweneth Samudi (Nan Gun B Putri).

Sementara 5 medali emas Jawa Timur disumbangkan Jeremiah Mathias Muntu (Gun Shu A Putra), Bagaskara Amadani (Qiang Shu B Putra), Jessie Djalimin (Qiang Shu B Putri), Rakay Nobel Ardiansyah (Gun Shu B Putra), dan Terrence Tjahyadi (Nan Gun B Putra).

Di Kejuaraan Open Wushu Taolu Senior, Tim Ibukota meraih 3 medali emas yang disumbangkan Kenneth Chritovani Wijaya (Gun Shu Putra), Kelvin Young (Qiang Shu Putra) dan Andrea Simon (Qiang Shu Putri).

"Saya senang bisa menyumbangkan 2 medali emas dan 1 perak di Indonesia Wushu All Games 2021 setelah lama istirahat latihan karena kesibukan kerja. Dan, saya berharap bisa bersaing di pelatnas jika mendapat kesempatan," kata Kelvin Young yang mengaku pernah mengecap pelatnas saat masih junior.

Hasil Lengkap Indonesia Wushu All Games 2021, Jumat (10/12/2021):

Final Stage Sirkuit Nasional (Series) Taolu Junior :

Gun Shu Group A Putra:

1. Jeremiah Mathias Muntu (Jawa Timur) 9,38 poin

2. Athaya Radhitya Kurnia (Jawa Barat) 9,24 poin

3. Muhammad Rizqi Kurniawan (DI Yogyakarta) 9,21 poin

Gun Shu Group A Putri:

1. Ragusia Tiffani (Jambi) 8,35 poin

2. Leony Candra Wiredjo (Jawa Tengah) 8,05 poin

3. Kaek Santia Melani (Bali)

Chang Quan Group C Putra :

1. Asael Christo Jacob Rondonuwu (DKI Jakarta) 9,03 poin

2. I Kadek Satria Dharmawayudha (Bali) 9,03 poin

3. Bradley Jason (Jawa Timur) 8,98 poin

Chang Quan Group C Putri:

1. Celestine Aiko Erdest (DKI Jakarta) 9,06 poin

2. Jocelyn Claire Susanto (Jawa Timur) 9,04 poin

3. Dewa Nalini Firdaus (Jawa Tengah) 9,03 poin

Qiang Shu Group B Putra :

1. Bagaskara Amadani (Jawa Timur) 9,24 poin

2. Nathan Ryuu Santoso (Jawa Tengah) 9,23 poin

3. Rich Philbert Pio (Jawa Timur) 9,17 poin

Qiang Shu Group B Putri:

1. Jessie Djalimin (Jawa Timur) 9,32 poin

2. Vini Nur Azizah (Jawa Timur) 9,26 poin

3. Raine Elena Liem (DKI Jakarta) 9,24 poin

Qiang Shu Group A Putra :

1. Joshua Priya Gonardi (DKI Jakarta) 9,41 poin

2. Muhammad Zaki Ikbaar Ramadhan (Jawa Timur) 9,37 poin

3. Juno Kusuma Dinata (Jawa Tengah) 9,26 poin

Qiang Shu Group A Putri:

1. Ivana Beatrice Liesto (DKI Jakarta) 9,38 poin

2. Kylie Suyoto Kwok (DKI Jakarta) 9,29 poin

3. Zhealix Nebulani (Jawa Barat)

Gun Shu Group B Putra :

1. Rakay Nobel Ardiansyah (Jawa Timur) 9,20 poin

2. Carlson Ong (Jambi) 9,09 poin

3. Claresco Darmadi (Jawa Tengah) 9,08 poin

Gun Shu Group B Putri:

1. Adelaine Tiffany Lo (DKI Jakarta) 9,19 poin

2. Thalia Marvelina Tanzil (Jawa Timur) 9,13 poin

3. Vini Nur Azizah (Jawa Timur) 9,09 poin

Nan Gun Group B Putra :

1. Terrence Tjahyadi (Jawa Timur) 9,29 poin

2. Excel Fernando Ferdiansyah (Jawa Timur) 9,23 poin

3. Calvin Michael (Jawa Timur) 9,19 poin

Nan Gun Group B Putri:

1. Christina Maria Gweneth Samudi (DKI Jakarta) 9,20 poin

2. Utiqo Romadlona Ummi' Auna (Jawa Timur) 9,15 poin

3. Chelse Maya Wijaya (Jawa Timur) 9,10 poin

Kejuaraan Open Wushu Taolu Senior:

Gun Shu Putra:

1. Kenneth Chritovani Wijaya (DKI Jakarta) 9,50 poin

2. Rico Gautama Iswara (Bali) 9,35 poin

3. Zevyl Asfath Narera (Jawa Barat) 9,30 poin

Gun Shu Putri :

1. Jennifer Tjahyadi (Jawa Timur) 9,53 poin

2. Kaniya Rizki Noviarni (DKI Jakarta) 9,49 poin

3. Basyasyah Ayu Rahmawati (Kabupaten Bogor) 9,31 poin

Qiang Shu Putra :

1. Kelvin Young (DKI Jakarta) 9,57 poin

2. Andrew Xavier (Jawa Barat) 9,51 poin

3. Ahmad Ghifari Fuaiz (Jawa Barat) 9,45 poin

Qiang Shu Putri:

1. Andrea Simon (DKI Jakarta) 9,46 poin

2. Paris Rosali De Rozario (Jawa Barat) 9,42 poin

3. Patricia Geraldine (DKI Jakarta) 9,11 poin