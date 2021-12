The New Fantastic Four di MotoGP 2022 - Ada Murid Rossi, Quartararo hingga Marc Marquez

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Valentino Rossi gantung helm selepas pegalaran MotoGP 2021 berakhir menjadi akhir dari era Fantastic Four.

Sebagaimana yang diketahui, dalam satu dekade terakhir dunia MotoGP memiliki pembalap yang masuk dalam Fantastic Four.

Keempat pembalap tersebut meliputi Casey Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa.

Namun keempat pembalap yang masuk daftar legenda MotoGP ini sudah resmi pensiun semua.

Praktis, sudah waktunya untuk memunculkan era baru Fantastic Four lewat MotoGP 2022.

Pagelaran MotoGP 2022 sendiri baru akan berlangsung Maret, di mana seri Qatar sebagai pembukanya.

Menjadi tebakan siapa kiranya rider yang pantas memasuki "The New" Fantastic Four di MotoGP.

Berikut empat rider yang dipandang layak untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rossi dkk, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Marc Marquez

Yap, nama Marc Marquez dipandang sebagai yang utama untuk masuk menjadi bagian era baru Fantastic Four.