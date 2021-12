PUBG Mobile Kolaborasi Dengan Spider-Man: No Way Home

PUBG Mobile telah mengumumkan kerjasama promosi dengan Sony Pictures dan Spider-Man: No Way Home.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu salah satu video game seluler paling populer di dunia, PUBG Mobile telah mengumumkan kerjasama promosi dengan Sony Pictures dan Spider-Man: No Way Home, yang telah ditunggu-tunggu, sebagai kolaborasi pertama game tersebut dengan Sony Pictures .

Mulai hari ini, pemain di seluruh dunia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan item eksklusif seperti graffiti kolaborasi dengan menyelesaikan misi dalam game.

Detail lebih lanjut tentang gameplay dan item akan diungkapkan di peluncuran pembaruan PUBG Mobile Versi 1.8 pada Pertengahan Januari tahun depan.

“Spider-Man adalah salah satu karakter yang paling digemari baik di dunia Superhero, dan lebih luas lagi di budaya populer. Dengan memiliki kesempatan bekerja sama dengan Spider-Man: No Way Home, artinya kami dapat membawa kegembiraan dan antisipasi dari film dan karakter Spider-Man: No Way Home tersebut ke PUBG Mobile, sesuatu yang kami yakin para pemain PUB Mobile, dan penggemar Spider-Man, akan menggemarinya," kata Vincent Wang, Head of PUBG Mobile Publishing, Tencent Games.

“Kolaborasi yang menarik ini akan memungkinkan penggemar di seluruh dunia untuk memperluas keterlibatan mereka dengan lingkungan ramah Spider-Man, dipadu dengan pengalaman gaming mutakhir dari PUBG Mobile – Hal tersebut akan penggemar dapatkan saat bermain di ponsel mereka,” kata Jeffrey Godsick, EVP of Global Partnerships and Brand Management and Head of Location Based Entertainment dari Sony Pictures Entertainment.

Dalam Spider-Man: No Way Home, untuk pertama kalinya dalam sejarah sinematik Spider-Man, identitas pahlawan lingkungan kami yang ramah terungkap, membawa tanggung jawab Super heronya ke dalam konflik dengan kehidupan normalnya dan menempatkan orang-orang yang paling dia sayangi dalam bahaya.

Ketika ia meminta bantuan Doctor Strange untuk memulihkan rahasianya, mantra itu membuat lubang di dunia mereka, melepaskan penjahat paling kuat yang pernah melawan Spider-Man di alam semesta mana pun.

Kini, Peter harus mengatasi tantangan terbesarnya, yang tidak hanya akan selamanya mengubah masa depannya sendiri, akan tetapi juga masa depan Multiverse.

Spider-Man: No Way Home tayang secara eksklusif di bioskop-bioskop di Indonesia mulai 15 December 2021.

Nantikan detail lebih lanjut tentang kerjasama promosi PUBG Mobile x Spider-Man: No Way Home, yang akan diungkapkan dengan peluncuran pembaruan PUBG Mobile Versi 1.8 pada pertengahan Januari 2022.