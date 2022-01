Tingginya Dua Meter, Anton Waters & Laquavis Cotton Diharap Bisa Tutupi Kelemahan Amartha Hangtuah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim bola basket Amartha Hangtuah akan diperkuat dua pemain asing yakni Anton Waters dan Laquavis Cotton.

Dua pemain asing dengan tinggi dua meter itu diharapkan pelatih AF Rinaldo bisa menutupi kelemahan klub khususnya dalam hal defensif rebound.

“Bergabungnya Anton Waters dan Laquavis Cotton bisa menutupi kelemahan yang masih ada, terutama dalam defensif rebound. Hadirnya mereka yang saya ambil maksimal tingginya, si Anton Waters 200 cm dan Laquavis Cotton 198 cm itu saya memaksimalkan buat defensif rebound,” kata Rinaldo, Sabtu (8/1/2022).

“Jadi itu penting dalam membuat suatu ofensif karena kalau tanpa defensif rebound yang banyak yang bagus kami tidak bisa fast break, jadi itu yang saya harapkan dari mereka berdua,” sambungnya.

Lebih lanjut, pelatih yang sebelumnya menangani klub NSH itu menyoroti hadirnya klub-klub baru pada IBL 2022.

Menurut Rinaldo hadirnya klub-klub anyar bisa membuat peta persaingan semakin banyak.

“Kebetulan tahun ini juga ada empat tim baru, nah itu buat peta kekuatan jadi terbuka. Dari kami target bisa masuk play off dulu dari situ kita akan lihat step by step, kan di play off ketemu 1-8. 2-7. 3.6 dan seterusnya,” ujar Rinaldo.

Saat ini, Amartha Hangtuah tengah menjalani persiapan IBL 2022 dengan total 16 pemain yang diperkuat oleh 2 pemain internasional dan Gunawan sebagai kapten musim ini.

Sejumlah laga uji coba sudah dilakoni dengan menghadapi sesama klub peserta. Musim baru kasta teratas bola basket Tanah Air akan kembali bergulir pada pekan kedua, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2022.