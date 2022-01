Satria Muda Siapkan Hal Ini Jelang Hadapi Pelita Jaya di Laga Perdana IBL 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim basket Satria Muda Pertamina langsung mendapatkan tantangan berat lantaran bertemu Pelita Jaya Bakrie pada laga perdana IBL 2022 di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/1/2022).

Pelatih Satria Muda Pertamina, Youbel Sondakh menilai pertandingan nanti bakal berlangsung seru terlebih Pelita Jaya kalah dari SM Pertamina pada final IBL 2021.

Saat di final IBL 2021, Satria Muda mengalahkan Pelita Jaya 2-1 dalam format pertandingan best of three.

“Memang game pertama sangat penting karena peran emosional. Apalagi kami pernah bertemu di final tahun lalu. Banyak sejarah juga. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus buat kita semua. Kami sudah tidak sabar menunggu itu,” kata Youbel di BritAma Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Sementara itu, pemain asing Satria Muda, Elijah Foster membeberkan jelang bertanding menghadapi Pelita Jaya, timnya lebih sering berlatih defense dan memperkuat mental bertanding.

“Ya, setiap hari kami berlatih defense dan membentuk chemistry antar pemain. Pertandingan nanti akan jadi pertandingan yang bagus. Untuk itu kami juga mempersiapkan mental dan kondisi tubuh kami,” kata Elijah.

IBL 2022 diikuti 16 klub empat di antaranya merupakan klub anyar yakni Bumi Borneo Basketball Pontianak, Evos Basketball Bogor, RANS PIK Basketball dan Tangerang Hawks.

Hadirnya empat klub anyar itu pun membuat persaingan IBL 2022 tidak mudah terbaca.

Berikut jadwal seri IBL 2022:

Seri 1 Jakarta, 15-22 Januari 2022, Hall Basket Senayan

Seri 2 Bandung, 29 Januari – 5 Februari 2022, GOR C-tra arena

Seri 3 Yogyakarta, 10 – 16 februari, GOR Amongrogo

Seri 4 Solo, 3-9 maret, Sritex arena

Seri 5 Surabaya, 13-19 maret 2022, DBL arena

Seri 6 Denpasar, 24-30 maret 2022, GOR Praja Raksaka