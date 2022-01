Penyelenggaraan IBL 2022 di Mata Penonton yang Datang Langsung ke Hall Basket Senayan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penonton IBL 2022, Mahesa Arya menyambut dengan senang kembali bergulirnya IBL dan boleh ditonton secara langsung.

Begitu tahu IBL boleh dihadiri penonton, Arya bersama dua rekannya, Finzi dan Friska langsung membeli tiket secara online.

Di hari pertama ini, Arya dkk. ingin menyaksikan pertandingan NHS Mountain Gold Timika menghadapi Bumi Borneo Basketball Pontianak.

“Ya bagus ya ini positif kan semenjak pandemi kan vakum, jadi sekarang penonton-penonton yang sudah kangen bisa nonton lagi secara langsung walaupun masih penonton terbatas tapi tidak apalah yang penting sudah boleh nonton langsung,” kata Arya kepada Tribunnews di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/1/2022).

Sementara itu mengenai protokol kesehatan yang juga harus dilakukan oleh penonton dikatakan Arya tidak ada masalah.

Justru menurutnya prokes sangat penting karena gelaran IBL 2022 masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Arya turut menyoroti persaingan di IBL 2022 yang diikuti empat klub anyar yakni RANS PIK Basketball, Bumi Borneo Pontianak, Evos Basketball Bogor dan Tangerang Hawks.

Menurut Arya hadirnya empat klub anyar itu akan membuat persaingan semakin ketat.

“ya, itu menarik buat dilihat karena banyak klub baru ya jadi tidak seperti sebelumnya klub-klubnya itu-itu saja yang juara juga masih Satria Muda, Pelita jaya kalau sekarang ada klub baru, kekuatan baru. harapannya sih bisa makin menarik persaingannya, jadi lebih ketat,” pungkasnya.

Hari pertama IBL 2022 mempertandingkan empat laga yakni Pacific Caesar vs Prawira, NHS Jakarta vs Bumi Borneo Basketball Pontianak, West Bandits Solo vs RANS PIK Basketball dan Pelita Jaya vs Satria Muda.