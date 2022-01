Sport Clinic Gathering 'Back to The Game', Pebasket IBL Berbagi Pengalaman Penyembuhan Cedera

Kegiatan Sport Clinic Gathering mengangkat tema "Back To The Game" di The Hawk Basketball Expindo Center, BSD Tangerang Selatan, 9 Januari 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM - Dua pemain Indonesia Basketball League (IBL), Vamiga Michel dari Klub Garuda Indonesia dan M Sahroni dari Klub West Bandits berbagi cerita seputar cedera yang mereka alami sebagai pebasket.

Keduanya membagikan pengalaman dan motivasi ketika mengalami masa cedera sampai masa penyembuhan dalam kegiatan Sport Clinic Gathering mengangkat tema "Back To The Game" di The Hawk Basketball Expindo Center, BSD Tangerang Selatan, 9 Januari 2022.

Event ini diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi bagi para pasien yang telah melakukan operasi cedera olahraga di RS Premier Bintaro.

Pasien tersebut di antaranya adalah atlet profesional dan pelaku olahraga baik dari masyarakat umum ataupun corporate client RS Premier Bintaro.

Kegiatan ini, menjadi inspirasi dan motivasi bagi para atlet lain yang mengalami cidera olahraga namun hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap berprestasi kembali setelah operasi

Acara yang dipandu oleh presenter olahraga Rico Ceper dan Augie Fantinus ini berlangsung lancar dengan dihadiri oleh 137 peserta dan beberapa klub basket seperti The Hawk, Garuda Indonesia, dan West Bandits.

Beragam kegiatan pun digelar mulai dari penampilan cheer leader, talkshow kesehatan, free throw challenge, dan fun games lainnya.

Acara Sports Clinic gathering tersebut dibuka oleh CEO Rumah Sakit Premier Bintaro, dr. Martha M. L. Siahaan, MARS., MH.Kes.

Dalam sambutannya, dia mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan basket yang fun dan sebagai sarana edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Ia juga megucapkan terimakasih kepada tim Sports Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro yang diinisiasi oleh dr. Sapto Adji, Sp.OT beserta timnya dr. Jefri Sukmawan, Sp.OT, dr. Hario Tilarso, Sp.KO, dr. Donny Kurniawan, Sp.KO, dr. Taufan Favian Reihan, Sp.KO, dan unit penunjang lainnya yang telah menjadikan Sports Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro menjadi center yang terbaik.

Kegiatan talkshow diisi oleh dr. Sapto Adji, Sp.OT sebagai pembicara. Beliau mengucapkan terimakasih kepada Rumah Sakit Premier Bintaro karena sudah memfasilitasi kegiatan gathering tersebut.

“Saya menyampaikan rasa terimakasih kepada Rumah Sakit Premier Bintaro yang sudah memfasilitasi kegiatan gathering ini. Adapun kegiatan ini ditujukan untuk membantu para dokter dalam melakukan edukasi dan sosialisasi tentang masalah-masalah kesehatan terutama pada kegiatan olahraga.” tuturnya. (*/)

Kepsyen: Sport Clinic gathering dengan tema "Back To The Game" pada 9 Januari 2022 di The Hawk Basketball Expindo Center, BSD Tangerang Selatan. (HandOut/IST)