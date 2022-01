Agung Firman: 16 Pebulutangkis Calon Penghuni Baru Pelatnas Cipayung Dari Kelompok Dewasa dan Taruna

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PBSI, Agung Firman mengucapkan selamat kepada para jawara Seleknas PBSI tahun 2022.

Diketahui Seleknas PBSI 2022 yang diikuti 379 atlet badminton dari 27 provinsi di seluruh Indonesia resmi berakhir, Sabtu (15/1/2022).

16 pebulu tangkis yang menjadi jawara di nomor tunggal putra/putri, ganda putra/putri, dan ganda campuran dari kelompok dewasa maupun taruna, dipastikan bergabung dengan Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur.

"Saya ucapkan selamat kepada yang juara. Welcome to the club, masuk ke pelatnas ini bukan hanya dapat kesempatan untuk mengembangkan potensi, tapi juga kehormatan untuk teman-teman," ucap Firman.

Para pemenang Seleknas PBSI 2022, kata Firman bakal menjadi tulang punggung federasi bulu tangkis nasional dalam berprestasi serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

"Kalian menjadi harapan dari rakyat republik Indonesia ini untuk berprestasi di olahraga yang sudah sangat dekat dengan budaya kita," tutur dia. Selain itu

Firman meminta agar para pemenang Seleknas PBSI memiliki komitmen kuat.

Selain itu, dia mengingatkan agar para pemenang Seleknas mulai meningkatkan kualitas fisik, teknik, serta mentalitas.

"Jadi tolong jaga kesehatan, tetap disiplin, kuatkan komitmen, tingkatkan stamina dan mental kita. Karena pertarungan ini bukan hanya tentang stamina dan teknik, tapi juga mental," tutur dia.

"Dan yang lebih penting lagi untuk tetap membuat bulu tangkis menjadi olahraga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia," pungkas Firman.