Atlet Bulutangkis Denmark HK Vittinghus Belajar Bahasa Indonesia, Loh Kean Yew Beri Komentar

TRIBUNNEWS.COM - Dua atlet bulutangkis Denmark terlihat pamerkan kegiatan belajar Bahasa Indonesia.

Keduanya adalah HK Vittinghus dan Mathias Christiansen.

Melalui unggahan story akun Instagram, atlet bulutangkis Denmark tersebut memamerkan sedang belajar Bahasa Indonesia.

"First online bahasa leason with (Pembelajaran bahasa Indonesia pertama secara daring) @indonesiaincopenhagen," tulis Hans.

Story Vittinghus tentang mulai belajar bahasa Indonesia (hkvittinghus Sudah Diverifikasi)

Postingan Vittinghus pun di capture oleh Loh Kean Yew, pemain bulutangkis asal Singapura.

Loh memberikan komentar kepada Hans yang mengatakan bahwa ia tidak sabar menantikan Hans dapat berbicara bahasa Indonesia.

"Looking forward to it (Menantikannya)," tutur Loh.

"Mungkin lain kali HK (Hans-Kristian) juga tweet dengan bahasa juga," tambahnya.

Loh terlihat sangat cakap berbahasa Indonesia. Terlihat dari percakapannya dengan Vittinghus melalui DM Instagram yang ia bagikan.

Meski Loh dari Singapura, percakapannya dengan Hans melalui DM Instagram menunjukkan bahwa ia cukup fasih menggunakan bahasa Indonesia.