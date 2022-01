Royce Gracie, Petarung Favorit Mike Tyson. Leher Beton Sebut Dia Sebagai Daud si Penakluk Goliat

TRIBUNNEWS.COM, LAS VEGAS- Mike Tyson menyebut nama petarung UFC favoritnya. Apakah Conor McGregor, Francis Ngannou, atau Khabib Nurmagomedov?

Mike Tyson menyebut namanya adalah Royce Gracie, sosok petarung yang disebut Tyson seperti sosok Daud vs Jalut (David vs Goliath).

“Dia Adalah David yang Mengalahkan Goliat,” kata Tyson.

Mike Tyson diwawancarai dalam wawancara yang menyenangkan dengan banyak petarung UFC.

Seiring berjalannya waktu, Tyson muncul di banyak acara UFC dan dia selalu tegas tentang kecintaannya pada promosi dan para petarungnya.

Tapi siapa sebenarnya petarung UFC favorit Tyson sepanjang masa? Apakah Conor McGregor, Francis Ngannou, atau Khabib Nurmagomedov?

Baru-baru ini, 'The Baddest Man on the Planet' ada di Full Send Podcast. Di sini, ia menjelaskan petarung UFC favoritnya.

“Wah, terlalu banyak. saya tidak akan. Tidak akan terlalu modern jika demikian. Beberapa orang selama bagian tengah itu, Anda tahu ketika pertama kali dimulai, beberapa orang luar biasa. Sekarang teman-teman, semuanya, seperti saya selalu mencintai Royce Gracie.”

Legenda tinju, Mike Tyson, menyebutkan sosok petarung UFC yang paling membuatnya kagum.

Mike Tyson dikenal sebagai petinju hebat pada masanya.