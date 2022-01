Kegiatan Stefano Lilipaly di Tengah Jeda BRI Liga 1, Tetap Latihan Hingga Keliling Pantai Bali

TRIBUNNEWS.COM - Punggawa Bali United, Stefano lilipaly membagikan kegiatannya melalui instagram story pada, Senin (24/12022).

Kegiatan Stefano diawali dengan latihan angkat beban, squat, dan lain sebagainya terlihat dari unggahan story tempat latihan yakni, @somafightclub.

Selesai latihan, terpantau Stefano tengah menggunakan alat recovery sembari menunjukkan makanan sehatnya berupa daging dan sayur-sayuran.

Selanjutnya, ayah dua anak tersebut pun melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi salah satu pantai di Bali.

Sebelum sampai ke Pantai, Stefano mengunggah foto ibunya yang sedang berulang tahun hari itu.

"I love you mom, happy birthday to this powerhouse (Aku cinta kamu bu, selamat ulang tahun untukmu)," tutur Stefano.

Selanjutnya, selesai dengan ucapan selamat ulang tahun, Stefano pun menyuguhkan vidio sedang mengendarai motor menuju ke sebuah pantai.

Sesampainya di pantai, unggahan foto selfie dipamerkan dengan setelan topi pancing, kacamata hitam, airpods, tas ransel, dan tak lupa mengenakan masker.

"Quick escape (melarikan diri sejenak)," tutur Lilipaly dalam instagram storynya.

Pesepak bola Bali United, Stefano Lilipaly (kanan) menggiring bola, melewati adangan pesepak bola Persib Bandung, Nick Kuipers (kiri depan) pada pekan 19 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (13/1/2022) malam. Bali United menang tipis 1-0 dari Persib Bandung berkat gol Stefano Lilipaly pada menit ke-38. Tribunnews/Muhammad Nursina (TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)

Pria naturalisasi tersebut menikmati hari senin dengan berenang di pantai di Bali.