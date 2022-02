Paulina P Bakal Hadapi Ujian Fisik Dari Atlet Bela Diri Di The Apprentice: One Championship Edition

Paulina Purnomowati Masuk dalam 13 Kandidat untuk The Apprentice: ONE Championship Edition

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbeda dari acara pendahulunya, edisi unik versi One Championship ini menggabungkan ujian fisik serta tugas bisnis dalam setiap episode. Hal ini jelas menambah berat tantangan yang harus dilewati 16 kandidat terpilih.

'The Apprentice: One Championship Edition' telah resmi tayang di Netflix per Selasa (1/2/2022). Realitas televisi tanpa naskah ini bisa dinikmati di lebih dari 150 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pemenangnya akan diberi kontrak kerja senilai 250.000 dolar AS (sekitar Rp 4 Miliar) dan menjadi anak didik dari CEO dan Chairman ONE Championship, Chatri Sityodtong, selama setahun di Singapura.

Sang juara juga akan belajar tentang bagaimana Chatri membangun One Championship dari nol hingga menjadi salah satu properti media olahraga terbesar di dunia saat ini.

Selama 13 episode, para kandidat, termasuk Paulina Purnomowati dari Indonesia, harus menghadapi ujian fisik yang diberikan oleh para atlet dan juara seni bela diri. Mereka digembleng lewat berbagai aktivitas yang menguji ketahanan tubuh dan juga karakter.

The Apprentice: One Championship Edition

Jelang menonton di Netfix, berikut tiga contoh tantangan fisik berat yang harus kandidat hadapi demi lolos dari jurang eliminasi.

1. Memanjat Tali di Ketinggian

Di salah satu episode, ada tantangan yang mewajibkan para kandidat untuk menuruni dan lanjut memanjat tali dari ketinggian sekitar empat meter.

Mereka akan dibagi ke dalam dua tim, dan masing-masing anggota diwajibkan menuruni dan memanjat tali. Tim yang berhasil menyelesaikan tantangan paling cepat akan dianggap sebagai pemenang.

Meski dilengkapi alat keselamatan mumpuni, tantangan ini tentu bukan sesuatu yang mudah dilewati apalagi bagi kandidat yang takut akan ketinggian.