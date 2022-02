Melihat Fenomena Esports Yang semakin Menanjak MainGames Academy Bisa Jadi Wadah Komunitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bermain video game atau menonton konten video game merupakan bentuk hiburan yang sekarang paling banyak diminati.

Selain menjadi hiburan atau hobi bagi mayoritas orang, video game juga menawarkan profesi yang menjanjikan.

Seiring dengan semakin tinggi peluang dan popularitasnya, profesi di dunia esports pun semakin digemari. Nah, kalau kalian sendiri tertarik menjadi gaming creator kah?

Buat kalian yang senang bermain game dan ingin memanfaatkan hobi ini menjadi bentuk penghasilan, kalian bisa belajar dan dapat tips menjadi gaming creator dengan mengikuti MainGames Academy.

Sebagai partner resmi dari Facebook Gaming, MainGames, creator service provider (CSP) terkemuka di Asia meluncurkan sebuah program terbaru mereka yang dirancang untuk membantu para pemula maupun para komunitas yang baru ingin memulai untuk mewujudkan potensi mereka menjadi seorang gaming creator profesional.

“sejalan dengan misi MainGames, now everyone can stream, kami menghadirkan sebuah program edukasi untuk saling berbagi wawasan mengenai game streaming lewat MainGames Academy,” kata Edward Arifin, Director MainGames Indonesia.

“Program ini sesuai bagi teman-teman yang selama ini ingin memulai tetapi tidak tau bagaimana, termasuk para gaming creator pemula untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mereka. MainGames Academy telah merangkum semua materi yang diperlukan untuk memulai live streaming,” sambungnya.

MainGames Indonesia merupakan creator service provider atau agensi gaming influencer yang menjadi rumah bagi para streamer ternama Facebook Gaming di Asia.

MainGames Indonesia membantu creators untuk meningkatkan performa, mengembangkan produktivitas serta memandu mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami di Facebook Gaming.

Di MainGames Academy komunitas bisa belajar secara gratis hanya dengan mengunjungi website dari MainGames Academy, di academy.maingames.com. Ada beberapa chapter yang diberikan, mulai dari hal dasar streaming, tips-tips profesional, serta pemaparan program partner dari Facebook Gaming.