Jekson Karmela Ingin Buat KO Paris Pernandes ‘Salam Dari Binjai’

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juara PON cabang olahraga Muay Thai, Jekson Karmela turut meramaikan pertandingan tinju internasional bertajuk Holywings sport show boxing dengan menghadapi Paris Pernandes ‘salam dari Binjai’.

Di laga nanti Jekson mengatakan dirinya bakal tampil all out, pasalnya Paris Pernandes yang notabene sebagai mantan petinju masih mempunyai skill dan kekuatan yang patut diwaspadai.

“Dia beda tiga kilo sama saya tapi saya sudah siap. Latihan dua minggu intens, biarpun dikata bukan petinju pro tapi saya respek dan akan tampil 100 persen. Saya tidak anggap remeh, saya serius walau laga eksibisi,” kata Jekson saat ditemui di Gym United, Cengkareng, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Jekson sudah mengetahui gaya permainan Paris yang sebelumnya terkenal dengan memukul pohon pisang.

Ia pun menargetkan bisa memukul KO petinju asal Binjai tersebut.

“Ya, lawan gaya bertarung bisa dilihat pukulannya, saya sudah bisa lihat itu. Jadi bisa bersih nanti, harapannya mau KO saja biar lebih cepat, tidak capek,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jekson mengungkapkan bahwa tinju sangat berbeda dengan Muay Thai yang terbiasa menggunakan kaki juga.

Meski demikian Jekson sudah beradaptasi bahkan kedepan dirinya memilih tinju sebagai profesinya.

“Kesulitan banyak ya kalau main tinju kaki tidak bisa jalan, elbow basic tinju beda Muay thai, cara blok pukul juga beda lebih sulit tinju. Tapi secara basic ya sama, mungkin kedepan saya akan turun di tinju saja,” pungkasnya.

Sementara itu, laga utama Holywings Sport Show Boxing mempertandingkan petinju Indonesia, Tibo Monabesa vs Jayson Vayson (Filipina), Defry Palulu (Indonesia) vs Rekkawee (Thailand) dan dua laga tinju lokal, Hero Titto vs James Mokoginta dan Pasial Panjaitan vs Zainul Fatah.

Pertandingan tinju Holywings Sport Show Boxing yang juga diramaikan laga selebriti Vicky Prasetyo diadakan di Holywings Club V Gatsu, Jakarta pada 27 Februari mendatang.