Juara Dunia One Featherweight ,Thanh Le berhasil mempertahankan sabuknya setelah melakukan aksi cepat dari penantang peringkat 2 kelas featherweight yang juga merupakan ikon grappling Garry Tonon dengan kemenangan KO di ronde pertama.

HO/MMA One Championships

Hasil MMA One Championship: Thanh Le Cetak KO Cepat Garry Tonon, John Lineker Kejutkan Bibiano

Toni Bramantoro/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pertarungan dipertandingkan di ajang tarung bebas, Mix Martial Arts (MMA) One Championship yang kembali digelar dengan tajuk 'One: Lights Out' yang disiarkan langsung dari Singapore Indoor Stadium.

Dua pertarungan perebutan gelar juara dunia yang epik menjadi tajuk utama pertunjukan ketika satu Juara Dunia berhasil mempertahankan sabuknya dengan penyelesaian cepat, sementara satu lainnya harus menyerah pada rival sengitnya.

Pada laga utama, Juara Dunia ONE Featherweight ,Thanh Le berhasil mempertahankan sabuknya setelah melakukan aksi cepat dari penantang peringkat 2 kelas featherweight yang juga merupakan ikon grappling Garry Tonon dengan kemenangan KO di ronde pertama.

Baca juga: Eko Roni Saputra Janji Kalahkan Chan Rothana Agar Bisa Naik Level di One Championship

Le menyerang dari sisi luar, menggunakan gerakan ke sampingnya untuk mencegah Tonon menjaga jarak.

Namun, begitu aksinya menyasar jarak dekat, Tonon seketika mengincar kakinya dan memegang pergelangan kaki sang Juara Dunia bertahan.

Ketika memancing untuk melakukan sumbmission kaki ciri khasnya, sang penantang membiarkan dirinya terbuka dan Le langsung mengambil keuntungan.

Serangkaian pukulan tangan kanan dari petarung asal Vietnam-Amerika itu seketika memisahkan Tonon dari kesadarannya kurang dari satu menit pertarungan berjalan.

Dalam laga pendukung utama, penantang peringat 1 John Lineker mengalahkan Bibiano Fernandes untuk merebut gelar Juara Dunia ONE Bantamweight.