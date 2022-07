Mantan Petenis Serena Williams Diduga Remehkan Meghan Markle, Begini Fakta Persahabatan Keduanya

TRIBUNNEWS.COM - Persahabatan Serena Williams dengan Meghan Markle tengah menjadi sorotan.

Ada klaim dalam buku yang ditulis oleh jurnalis investigasi Inggris, Tom Bower, bahwa Serena Williams menyangkal persahabatannya dengan Meghan Markle.

Serena Williams merupakan mantan petenis wanita nomer satu dunia itu telah menjuarai 35 gelar Grand Slam.

Dikutip dari sportskeeda.com Rabu (20/7/2022), buku yang ditulis oleh Tom Bower mendapat banyak kritikan.

Pernyataan di bukunya terkait hubungan persahabatan Serena Williams dengan Meghan Markle malah menunjukkan kebalikan di dunia nyata.

Buku yang berjudul 'Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors', memuat kutipan di mana Williams menyatakan bahwa Markle bukanlah seorang teman, tetapi hanya seorang kenalan.

Serena Williams (zimbio.com)

Bower sendiri mengatakan bahwa tulisannya adalah sebuah kebenaran.

Dalam sebuah wawancara radio, ia berkata memiliki pengacara yang baik untuk memastikan tulisannya adalah kebenaran, dikutip dari newsweek.com.

Buku Bower ini telah menerima banyak reaksi di Inggris menjelang rilis 21 Juli setelah diserialkan oleh surat kabar The Times.

Sementara penggemar di media sosial dengan cepat mengkritik Bower atas pernyataan di bukunya tersebut.