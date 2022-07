Momen Menarik Jordan Lawley Latih Skuat Honda DBL Indonesia All Star 2022: Ucapkan Kata Terima Kasih

Laporan Wartawan Tribunnews, Drajat Sugiri

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah momen menarik mewarnai program Basketball Clinic yang dijalani skuat bintang Honda DBL Indonesia All Star 2022.

Langsung ditangani 'gurunya pemain NBA', Jordan Lawley, Justin Jaya Wiyanto dkk dan Brylia Tumanduk Cs antusiasi melahap materi yang diberikan.

Berlangsung di Sanford Sport Academy, Lawley membakar semangat para pemainnya lewat instruksinya.

Coach Paul Mario Watulingas(kiri) saat bersama Jordan Lawley (kanan) dalam program Basketball Clinic bagi skuat Honda DBL Indonesia All Star 2022 di Sanford Sport Academy, Amerika Serikat, Selasa (19/7/2022).

Teriakan yang diwarnai candaan khas Lawley menjadi warna tersendiri dalam program Basketball Clinic ini.

Bukan kali pertama Jordan Lawley menjadi 'guru' bagi skuat DBL Indonesia yang bertualang ke Negeri Paman Sam untuk menambah ilmu basket.

Tercatat dia sudah empat kali terhitung sejak 2017 hingga 2022, kecuali 2020 dan 2021 lantaran pandemi.

"Come Guys, put the ball to the ring," teriak Jordan Lawley dari pantauan Tribunnews, Selasa (19/7/2022).

Momen yang tak kalah menarik ialah saat dia menggunakan kata terima kasih.

Momen itu terjadi saat Lawley meminta coach Paul Mario Watulingas sebagai lawan tandingnya guna memberikan contoh kepada pemain.