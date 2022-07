Nonton WNBA, Skuat Honda DBL Indonesia All Star 2022 Dapat Sambutan Hangat dari Sparky

Pemain Honda DBL Indonesia All Star 2022 saat mendapatkan sambutan dari maskot Los Angeles Sparks, Sparky di Crypto Arena 2022, Selasa (19/7/2022). - Skuat Honda DBL Indonesia All Star 2022 menyaksikan laga dengan antusias.

Laporan Wartawan Tribunnews/Drajat Sugiri

TRIBUNNEWS.COM - Skuat Honda DBL Indonesia All Star 2022 menyaksikan pertandingan WNBA (Women's National Basketball Association) di Los Angeles Sparks, Selasa (19/7/2022).

Tepatnya berlangsung di Crypto Arena, Los Angeles, Amerika Serikat, skuat bintang Honda DBL Indonesia All Star 2022 menyaksikan pertandingan pertandingan Los Angeles Sparks melawan Indiana Fever yang dimulai pukul 19.30 waktu setempat.

Nonton laga WNBA ini memang bagian dari agenda Honda DBL Indonesia All Star 2022 goes to USA.

Pemain Indiana Fever melangsungkan pemanasan jelang laga melawan Los Angeles Sparks yang tersaji di Crypto Arena, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (19/7/2022). Skuat Honda DBL Indonesia All Star 2022 menyaksikan laga dengan antusias. (TRIBUNNEWS.COM/Drajat Sugiri)

Selain bertujuan untuk melepas penat selepas latihan bareng Jordan Lawley, diharapkan pemain bis menambah wawasannya perihal kompetisi basket di Negeri Paman Sam.

Euforia dan kebahagiaan skuat Honda DBL Indonesia All Star 2022 tercermin dari wajah semringah mereka.

Gembira kian memuncak setelah maskot utama Los Angeles Sparks menyambangi satu per satu pemain Honda DBL yang duduk di tribun penonton.

Yaps, Sparky, adalah maskot dari tim basket kenamaan di Amerika Serikat tersebut.

Momen langka ini banyak diabadikan oleh Brylia Tumanduk Cs, baik berupa foto dan video.

Di sisi lain, tribun penonton yang pada awal-awal nampak sepi, perlahan kian ramai.Animo yang membuncah membuatkannya laga kian seru.

Euforia untuk pertandingan ini kian meningkat dari Rafael Pasha dkk lewat teriaka yang merek lakukan sepanjang laga.

Sebagai catatan saja, skuat DBL Honda Indonesia All Star 2022 berada di Negeri Paman Sam hingga tanggal 27 Juli 2022.

Pada hari keempat, mereka sudah dinanti sejumlah agenda latihan, sebelum pada akhir pekan nanti turun di medan pertandingan dalam tajuk mini turnamen melawan tim setempat.(*)